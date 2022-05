«Muertero», la nueva novela de Alfredo García que recoge muchas de las experiencias paranormales vividas con su profesión Reseña literaria Eva Fraile Rodríguez

viernes, 6 de mayo de 2022, 09:33 h (CET) «Muertero» es el título del nuevo libro del escritor mexicano Alfredo García, el segundo donde aborda temas sobrenaturales, a través del testimonio real de quien nace con el don de ver, hablar y pactar con los espíritus de quienes han fallecido.



Autor de seis libros y participante de numerosas antologías, colaboró en periódicos y revistas, ha sido instructor en temas ambientales e informáticos, músico de rock y blues, colaborador en documentales, exposiciones de arte, programas de radio y es autor de blogs sobre temas espirituales, cine, política, literatura y música.

En «Muertero» se describe en primera persona la toma de conciencia de poseer el don que le permite comunicarse con los desencarnados (vulgarmente conocidos como fantasmas), detallando la transición desde que era niño hasta que en la pre-adolescencia pide ayuda a su padre, quien lo lleva con un Curandero y comienza a explicarleel origen de su virtudy cómo contralarla.

Sin embargo, lejos de darle tranquilidad, aquellas enseñanzas lo hunden en una espiral de vicisitudes quelo llevan a descubrirse poseedor de otros dones y recibir iniciaciones espirituales para controlarlos hasta convertirse oficialmente en muertero, ofrecer sus servicios, o trabajando por su cuenta para solucionar los problemas que aquejan a los vivos como consecuencia de la intromisión delos visitantes del más allá.

Así, el protagonista pasa del miedo al cinismo y devíctima a victimario, mientras intentallevar una vida común y corriente alejando fantasmas en sus ratos libres; más las cosas no siempre serán sencillasal momento de enfrentarlos, pues además debe sobrevivir a los continuos ataques de muchos desencarnados que antes de ser enviados a otro plano espacio/tiempo, sin posibilidad de retorno, amenazan con esperarlo en el más allá, cuando muera, para saldar cuentas.

Desarrollado con un ágil estilo narrativo y lleno de personajes por demás disímbolos, «Muertero», además de un anecdotario de experiencias sobrenaturales sobre cómo vivir con un don, es un libro que confirma que los fantasmas existen, ofrece información para entender que el origen de muchos problemas y obstáculos de las personas es culpa de ellos, pero también permiteal lector descubrir que el arma más importante para vencerlos es no temerles.

