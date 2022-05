Reformar la terraza esta primavera para disfrutarla todo el año Emprendedores de Hoy

La pandemia ha puesto en valor las terrazas de las viviendas, que nuevamente se han convertido en un espacio indispensable del hogar. Sin embargo, como comúnmente han sido desplazadas de los planes de reformas, es frecuente que necesiten algún trabajo de acondicionamiento para poder ser disfrutadas al máximo.

Según la empresa EGM Grupo, especialista en reformas integrales, siempre es conveniente tener en cuenta la relación entre los ambientes interiores y el exterior. De esta manera, la terraza se considera como una extensión de la vivienda hacia fuera. Por tanto, es importante tener presente esta idea a la hora de pintar fachada o planificar otros trabajos que resistan a la intemperie y hagan de este espacio un lugar perfecto durante todo el año.

El suelo es uno de los factores fundamentales de la terraza Uno de los aspectos más comunes en la reforma de una terraza es el cambio del suelo. En ese sentido, es conveniente buscar soluciones que se puedan colocar sobre el recubrimiento existente. Existen una gran variedad de opciones, como por ejemplo los suelos técnicos elevados o aquellos que se colocan en tarimas sobre rastreles. Estos dos sistemas permiten tanto la nivelación como el correcto drenaje por debajo y, además, aíslan del calor y del ruido.

En cambio, si lo que se busca son losas, es importante considerar las dimensiones del espacio. En terrazas más largas que anchas sientan mejor las formas cuadradas o hexagonales. A su vez, si la superficie es extensa, instalar cubiertas vegetales ecológicas o césped artificial puede ser una buena opción.

En cuanto a los materiales, EGM Grupo recomienda al porcelánico como uno de los más indicados, ya que permite una gran pluralidad de acabados que hace posible la continuidad entre el interior y el exterior. Además, no le afectan las heladas, es resistente al choque térmico, a los impactos y repele el crecimiento de musgo o máculas en la superficie.

Sacar provecho de la comunicación con el interior En residencias pequeñas, es importante sacar provecho de la comunicación entre el interior y el exterior para ganar en perspectivas.En este sentido, un planteamiento abierto y sin obstrucciones se puede lograr mediante aperturas extensas y sistemas de puertas plegables o correderas.

En líneas generales, EGM Grupo recomienda que la distribución dé prioridad a un planteamiento abierto y despejado, con algo de verde y superficies que transmitan serenidad, relax y orden visual. De esta manera, diseñar la terraza no es simplemente colocar muebles, sino crear un espacio agradable y confortable.

Por medio de EGM Grupo es posible acceder a múltiples proyectos de reforma de una terraza, que para una vivienda puede ser tan importante como pintar la fachada. De esta manera, es posible disfrutar de un espacio exterior confortable en distintos momentos del año.



