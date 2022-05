Parejas emocionalmente inteligentes para una vida más larga y feliz, por el Instituto Psicobiológico Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 15:24 h (CET)

En los últimos años, la influencia positiva de la inteligencia emocional en las relaciones interpersonales y de pareja es una de las temáticas sobre las que más se ha investigado. De hecho, el Instituto Psicobiológico aborda este importante tema desde una perspectiva de inteligencia emocional multidisciplinar, de manera que incluye diversas áreas del conocimiento científico como la Psicología, la Neurociencia conductual y la Salud.

La relevancia de la inteligencia emocional en la pareja Son numerosos los autores y estudios que señalan cómo las relaciones de pareja pueden tener dos vertientes perfectamente evidenciables. Por un lado, se puede observar cómo determinadas relaciones pueden llegar a producir cambios extraordinarios, favoreciendo el desarrollo personal, el bienestar y el crecimiento en pareja, y otras, en cambio, pueden convertirse en un auténtico lastre, conocidas coloquialmente como relaciones tóxicas.

La trascendencia que tiene en las vidas de cada uno, la forma en cómo se construyen las relaciones afectivas de pareja, debería conducir a un estado de profunda reflexión; personas consideradas inteligentes, en muchas ocasiones, sorprenden con comportamientos muy alejados de lo que se esperaría, por tanto, ser inteligentes no es garantía de construir una relación de pareja armónica.

Indudablemente, son diferentes las variables que hay que conocer para comprender por qué el amor en pareja no siempre es todo lo inteligente que debería ser, y este es uno de los temas importantes en los que se profundiza en las formaciones del Instituto Psicobiológico. En este sentido, es interesante hacer referencia a diferentes autores especializados en la inteligencia como el Dr. Robert Sternberg y otros especialistas en la materia que plantean claramente y abordan las diferentes causas acerca del por qué las personas inteligentes pueden tener comportamientos que no son inteligentes ni desde una dimensión cognitiva, ni desde la visión de la inteligencia emocional.

Inteligencia emocional predictora de longevidad y salud Tener una alta inteligencia emocional y poder aplicarla en el ámbito de la pareja supone una ventaja para lograr el éxito y evitar relaciones tóxicas o perjudiciales. Algo fundamental porque las relaciones humanas pueden ser predictoras de longevidad y salud en función de estudios de relaciones tanto de pareja como en general.

Desde una dimensión neurobiológica, una relación altamente estresante puede generar la activación de eje hipotálamo – hipófisis – adrenal; esta activación segrega hormonas del estrés como el cortisol, y si se produce de forma continuada, podría afectar incluso al sistema inmunitario y, por tanto, terminar por condicionar la salud física y psicológica de las personas.

¿Es difícil lograr relaciones de pareja emocionalmente inteligentes? En esta línea, autores como Gottman y Silver (2012) señalan: “Las parejas felizmente casadas no son más listas, más ricas o más astutas psicológicamente que otras. Pero en sus vidas cotidianas han adquirido una dinámica que impide que sus pensamientos y sentimientos negativos sobre el compañero (que existen en todas las parejas) ahoguen los positivos. Es lo que llamo un matrimonio emocionalmente inteligente”. En este sentido, convivir en un ámbito de pareja sano proporciona un mayor bienestar físico y psicológico y también puede ser uno de los mejores mecanismos de homeostasis o autorregulación. Desde este punto de vista, la soledad no es una situación recomendable, y por tanto, es importante conocer los factores que influyen tanto positivamente como negativamente en las relaciones de pareja.

Otro aspecto interesante, tal y como señala el Dr. Wallin (2012), es que ya sea en el amor o en la psicoterapia, es donde con más probabilidad se pueden curar las tempranas heridas emocionales. Es probable que todavía no haya una debida concienciación con respecto a la importancia que adquiere la inteligencia emocional en relaciones tan significativas y tan determinantes en el rumbo que se le da a la vida de cada uno, como las relaciones afectivas de pareja.

Por otro lado, si se aplica adecuadamente la inteligencia emocional en el ámbito de la pareja, se pueden observar aspectos muy importantes para el bienestar y la salud psicológica como el tener una equilibrada y saludable autoestima. La pareja puede ser uno de los medios más adecuados para tener un adecuado autoconcepto y una adecuada autoestima.

El desarrollo de la inteligencia emocional en pareja puede contribuir a que una persona goce de una vida larga, saludable y plena; de ahí el importante papel que juega la inteligencia emocional en pareja y que por tanto, sea uno de los temas clave que se aborda en las formaciones que imparte el Instituto Psicobiológico.



