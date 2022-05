Convertirse en Spinner Marketer y todas las ventajas que esto conlleva, con Easy Digital System Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Hay dos maneras de abordar situaciones complejas durante los momentos de crisis, la conservadora y la disruptiva. La conservadora induce a mantenerse en una zona de confort que refuerce la supervivencia, pero que no permite el avance. En cambio, la disruptiva impulsa a fomentar el crecimiento y la innovación, aunque representa riesgos. Aceptar una postura frente a estos caminos es imprescindible para aprovechar las oportunidades en crisis, dado que debido a ellas se pueden conseguir grandes beneficios, sobre todo en el ámbito laboral.

Cuando existe una crisis, el mundo, desde cualquiera de sus aristas, demanda cambios y avances que solo las personas disruptivas son capaces de asumir. Esta última crisis ha alimentado un interés creciente de la economía y la industria por insertar, en el ámbito de lo virtual, la mayoría de sus procesos, incluidos los canales de ventas. Esto ha permitido el surgimiento de nuevas profesiones, como los Spinner Marketer, quienes se encargan de dinamizar el paso hacia lo virtual, a través de estrategias efectivas de marketing digital.

La importancia del Spinner Marketer en el ecosistema empresarial Según Easy Digital System, el Spinner Marketer es aquel que aprende todo el hilo conductor de la venta desde la consecución de los seguidores o clientes, hasta el cierre de la compra en su modalidad online. Su trabajo se basa en el análisis de los cuatro factores indispensables en la comercialización de cualquier producto y, por eso mismo, pueden concretar ventas de todo tipo y desde diferentes canales de distribución.

Además, el Spinner Marketer no solo se encarga de facilitar herramientas para la venta de productos y servicios, sino que también está capacitado para construir planes de marketing y ventas para todo tipo de proyectos, incluso aquellos que tienen programas de afiliados o network marketing, siempre y cuando estos quieran un plan de digitalización con el que esperen crecer en el futuro.

Aspectos clave para convertirse en Spinner Marketer Por estas razones, las personas que se encuentren interesadas en emprender en el mundo del marketing digital, que deseen trabajar desde cualquier lugar del mundo, que busquen reinventarse laboralmente y que deseen libertad financiera, son las más aptas para comenzar como Spinner Marketers. A diferencia de carreras y profesiones tradicionales que requieren muchos años para posicionarse laboralmente y devengar recursos, los Spinner Marketers pueden aprender al mismo tiempo que ganan dinero, mientras aplican ese conocimiento. Existen casos reales de personas que desde su primera semana ya están ganando dinero y sin conocimientos previos.

Con esta profesión de popularidad creciente, Easy Digital System, invita a las personas a que se pasen al lado disruptivo del espectro, en especial, durante una crisis como la actual, donde la única alternativa es reinventarse desde un conocimiento de lo virtual, para poder crecer personal y profesionalmente.



