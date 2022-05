XTB amplía a 20 el número de criptomonedas disponibles en su plataforma

Se tata de algunos de los proyectos de criptomonedas más grandes del mundo y que cuentan con un Total Value Locked (TVL) referente a nivel mundial XTB ha incorporado a su oferta de productos financieros 5 nuevas criptomonedas que se sitúan entre los proyectos más grandes del mundo y que cuentan con un Total Value Locked (TVL, un parámetro usado para identificar el capital obtenido por los desarrolladores del proyecto en el momento de su emisión mediante la compra de su criptomoneda por parte de los inversores) referente a nivel mundial. Concretamente, el broker online suma a su oferta Solana, Polygon (MATIC), Kusama, Terra (LUNA) y Moonbeam y amplía su oferta a un total de 20 derivados (CFDs) en criptomonedas disponibles.

Solana ofrece costes de transacción bajos, una red escalable y basa la validación de transacciones en una combinación única de métodos de 'Prueba de participación' (Proof of Stake) y 'Prueba de historial' (Proof of History). Esta criptomoneda ha sido descrita por Bank of America como la 'Visa entre las criptomonedas'.

Por otro lado, Polygon (MATIC) es una criptomoneda que utiliza un modelo de transacción verde y cuya tarea principal es mejorar y escalar la red Ethereum, conectando más de 7.000 proyectos entre sí. El 75% del suministro total de tokens ya está en el mercado.

Por su parte, Kusama crea un entorno de prueba seguro llamado 'parachain' (cadena de bloques secundaria) para la cadena de bloques de Polkadot y tiene un amplio modelo de participación. Su particularidad es que la comunidad inversora influye en el diseño final de la criptomoneda.

Terra (LUNA) es un proyecto creado por antiguos desarrolladores de Google y Microsoft, que tardó sólo 2 años en escalar y situarse entre las 10 criptomonedas más grandes. Ha logrado el éxito con un extenso sistema de arbitraje y un nuevo enfoque para equilibrar la oferta y la demanda de monedas estables dentro de la cadena de bloques.

Por último, Moonbeam se basa en la sinergia entre las cadenas de bloques de Ethereum y Polkadot. Similar a Kusama, el proyecto proporciona una parachain para Polkadot y permite el procesamiento de 'contratos inteligentes' para Ethereum gracias al lenguaje Solidity y la tecnología ‘crosschain’, que permite la comunicación entre diferentes cadenas de bloques.

Estos cinco nuevos activos se suman a la oferta de criptos existente en la plataforma de negociación de XTB, entre las que cabe mencionar Bitcoin, Etheriium, Stellar o Dogecoin.

A pesar de que los recientes eventos geopolíticos y sanitarios han planteado un escenario complicado para los mercados tradicionales, el de las criptomonedas ha encontrado en esta situación una gran oportunidad. De hecho, es el que más está creciendo tanto en número de usuarios como por capitalización. Entre los factores que influyen en el ritmo del crecimiento de criptomonedas destaca las enormes posibilidades que ofrece para un futuro cada vez más digitalizado. De hecho, las criptomonedas más tecnológicas son las que han experimentado un mayor crecimiento, aprovechando las ventajas de poder ubicarse en la cadena de bloques de Ethereum, que permite desarrollar novedosos sistemas de validación, como por ejemplo los contratos inteligentes o las dApps (aplicaciones descentralizadas).

Las posibilidades de desarrollo tecnológico con las que cuentan tanto la cadena de bloques de Ethereum como la de Polkadot ha sido la clave para que XTB, uno de los brokers online más reconocidos, seguro y competitivo del mundo y que está presente con oficina en España desde 2008, se decida a incrementar su oferta de criptomonedas.

Ventajas de negociación en criptomonedas a través de CFD

La gran ventaja y diferencia de invertir en criptomonedas a través de CFD, con respecto a la inversión o compra directa de criptomonedas, es la negociación en corto. Esta operativa usada tradicionalmente como protección de carteras de acciones está cada vez más extendida entre los inversores de criptomonedas. Quienes tienen un monedero virtual y compran sus criptomonedas de manera tradicional para mantener en el largo plazo, aprovechan los CFDs sobre criptomonedas para proteger sus inversiones ante eventos coyunturales que puedan perjudicar sus carteras de este activo. Además, también utilizan el apalancamiento como una herramienta de eficiencia financiera, ya que una posición en corto sólo requiere del 50% del capital necesario para tomar esa posición, así como para una operación de compra o “larga”.