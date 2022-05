Más del 90% de profesores apuesta por una asignatura de conocimientos financieros y empresariales Comunicae

jueves, 5 de mayo de 2022, 13:18 h (CET) Herbalife Nutrition, junto con ESIC y Praxis MMT, ha realizado una encuesta a 558 profesores para saber qué piensan ellos sobre la educación de los jóvenes españoles. Los conocimientos de planificación y gestión de finanzas básicas personales deberían ser prioritarios para los jóvenes, según manifiesta el 74,6% de los docentes encuestados. Vigowheels y LAC, empresas simuladas creadas por jóvenes gallegos se alzaron con la victoria en la final de Business Talents y Young Business Talents, respectivamente Según apunta el VIII Informe Young Business Talent: La visión del profesor sobre la situación de la educación en España, llevado a cabo por ESIC, Herbalife Nutrition y Praxis MMT, más del 90% (92,7%) de los docentes encuestados piensan que la enseñanza de temas relacionados con la economía y las empresas deberían ser obligatoria. Lo prioritario, según recoge el informe, es que se incorporen conocimientos como la planificación y gestión de finanzas básicas personales (74,6%).

Dotar a los alumnos de unas competencias básicas de planificación y gestión de finanzas no solo es aplicable al futuro laboral de los mismos, sino que también adquirir estos conocimientos puede ser de utilidad en su vida personal. Entre esas aptitudes básicas a adquirir se pueden encontrar la creación de presupuestos, la creación de una estrategia de gestión de riesgos financieros, o aptitudes sobre consumo responsable, ahorros y gastos.

Estas destrezas harán de los alumnos unos adultos más independientes, analíticos y resolutivos, lo que será un gran valor añadido para su futuro profesional, independientemente de cuál sea este. Así mismo lo indican los maestros, quienes consideran que sus alumnos se verán obligados a desarrollar habilidades nuevas para lanzar sus propios proyectos profesionales (55%).

Para lograr enseñar estos conocimientos empresariales el 98,6% del profesorado estima fundamental que exista una formación práctica en las aulas sobre el mundo de las empresas que complemente la parte teórica de la enseñanza. Una buena herramienta que se puede aplicar, y que el 937% de los profesores valora positivamente, es el uso de simuladores para las actividades de formación financiera, ya que de manera práctica pueden aprender a gestionar el dinero.

Emprendimiento y juventud

Aunque los datos del Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 20-21 indican que la franja de edad menos interesada en emprender es aquella que abarca desde los 18 años hasta los 29, los docentes encuestados se muestran optimistas con el potencial emprendedor de los estudiantes. Creen que el alumnado tiene buenos motivos para emprender, como poder hacer aquello que les gusta, poder ser sus propios jefes, poder garantizarse un empleo o poder disponer libremente de su tiempo, sin depender de un horario de oficina. Los sectores que estiman que serán aquellos en los que los jóvenes emprendan comprenden desde el sector tecnológico hasta la salud y la seguridad, aunque no creen que en el futuro próximo vaya a haber menos empleo por cuenta ajena.

Galicia, gran vencedora de Young Business Talents y Business Talents 2022

Los pasados 28 y 29 de abril tuvieron lugar en Madrid las finales de Young Business Talents y Business Talents, en las que los jóvenes gallegos se llevaron la palma. Tras cinco meses de competición, que ha contado con la participación de más de 650 estudiantes de 60 universidades y centros educativos y más de 10.000 estudiantes de entre 15 y 21 años, más de 500 se dieron cita en la fase final del concurso para demostrar sus dotes y habilidades empresariales a la hora de gestionar una empresa automovilística.

227 estudiantes universitarios y de grado superior pertenecientes a 26 universidades y centros educativos de España se congregaron en el colegio Retamar (Pozuelo, Madrid) para luchar por el título que les acredita como los mejores empresarios virtuales de España. Finalmente, los vigueses Iria Piñeiro, Ismael Martínez, Jorge Fernández y Sara Gómez, alumnos del IES A Guía de Vigo, en Teis, y su compañía simulada creada “Vigowheels”, se alzaron con el triunfo en la segunda edición de Business Talents.

La XI final nacional de Young Business Talents también tuvo sello gallego. Adrián Álvarez, Iago de Francisco y Óscar Ortega, estudiantes del IES San Tomé de Freixeiro de Pontevedra, se proclamaron ganadores con su empresa “LAC” tras vencer a más de 340 aspirantes de 73 centros docentes de toda España, alumnos de 4º de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio.

Herbalife Nutrition propuso a los participantes una actividad en la que, a través de una plataforma interactiva, debían definir con términos e ideas qué significa para ellos el emprendimiento. Esfuerzo, creatividad, liderazgo, constancia o equipo fueron las palabras más repetidas por los jóvenes, una muestra más de la visión positiva que tienen los futuros emprendedores.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio para sus distribuidores independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por distribuidores independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

