PANGEA crece un 50% con respecto a niveles pre-covid en el primer cuatrimestre de 2022

jueves, 5 de mayo de 2022, 08:02 h (CET) La agencia de viajes deja atrás los ERTE y se lanza a contratar asesores de viaje para todas sus tiendas a nivel nacional. Más de 5.000 personas han viajado ya con PANGEA en los primeros cuatro meses del año. Estados Unidos, Tailandia y Egipto, los destinos más vendidos en abril El primer cuatrimestre del año ha comenzado con optimismo para el sector turístico. Así, la agencia de viajes PANGEA The Travel Store está alcanzando cifras récord de ventas y rentabilidad después de dos difíciles años en los que las restricciones para viajar causaron serias dificultades para la compañía. De hecho, más de 5.000 personas han viajado ya con la agencia entre enero y abril de 2022.

PANGEA ha crecido más de un 50% en ventas con respecto al primer cuatrimestre de 2019, con los mismos costes y empleados, por lo que suma ya 3 trimestres consecutivos con EBITDA positivo. La apuesta de la compañía por la inversión en tecnología y desarrollo de producto durante la crisis está dando sus frutos. La mejora de la eficiencia, la propuesta de valor y la experiencia de cliente le están permitiendo alcanzar extraordinarias ratios operativas (conversión, ventas por empleado, índices de satisfacción, etc.).

En esta misma línea, la compañía está redoblando esfuerzos en su apuesta por la innovación para desarrollar una plataforma tecnológica que permita la digitalización y que mejore la eficiencia de todo el sector en España.

“El modelo de PANGEA es fundamental en el proceso de evolución del sector y debe continuar con su labor de transformación, unificación e impulso del sector de agencias de viajes en nuestro país”, asegura Jesús Nuño de la Rosa, asesor de la compañía.

Además, desde mediados de marzo, todos los empleados de la compañía se encuentran ya fuera de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. De hecho, en las últimas semanas PANGEA ha ampliado el equipo comercial de sus cuatro tiendas, en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, incorporándose 15 nuevos asesores expertos en diferentes destinos del mundo, y sigue en búsqueda activa para ampliar el equipo a nivel nacional.

“Estamos orgullosos de haber podido combatir esta gran crisis sin recibir ni un solo euro de ayuda del Estado demostrando una vez más la fortaleza y la valía del sector turístico en nuestro país”, destaca David Hernández, CEO y fundador de PANGEA The Travel Store.

Otro de los principales motivos de este crecimiento exponencial tras la crisis es la vocación de la compañía por poner el cuidado de las personas, clientes y empleados en el corazón de su estrategia. PANGEA ha estado abierta para todos sus clientes durante toda la pandemia para gestionar procesos delicados de aplazamiento y cancelación de viajes. Ahora, los clientes están premiando el buen trato recibido depositando de nuevo su confianza en la agencia para organizar sus viajes.

Por otro lado, en lo que se refiere a otras líneas de negocio de la compañía como MICE, PANGEA ha crecido un 75% con respecto a 2019 (cumpliendo el presupuesto de 2022 en el primer cuatrimestre del año), reflejo de la mejora de la situación en la que se encuentran las empresas y su apuesta por premiar a sus empleados y cuidar de sus mejores clientes a través de viajes de incentivos.

Lunas de miel, viajes en familia y viajes de autor

En cuanto a las tendencias de venta por destino, durante el mes de abril los más vendidos han sido, por este orden, Estados Unidos, Tailandia y Egipto.

Respecto a tipología de viajes, las lunas de miel se sitúan a la cabeza. “Después de casi dos años sin apenas bodas, está siendo una explosión. Los viajes de novios representan ya un 20% de nuestras reservas de 2022”, afirma Daniel Puertas, director de PANGEA.

Por otro lado, viajes en familia se encuentra también en el top ventas de la agencia, especializada en viajes a medida. Tras dos años de pandemia, las familias vuelven a viajar apostando tanto por destinos a nivel nacional como por destinos de larga distancia.

Otra de las líneas de viajes que continúa creciendo es viajes de autor, experiencias en grupos reducidos y junto a autores especialistas en diferentes materias. De hecho, en los últimos meses PANGEA ha ampliado la oferta en esta categoría de viajes con el lanzamiento de “Viajes con Historia” de la mano de La Vanguardia y la revista Historia y Vida y “Viajes en moto” junto a BMW Motorrad España.

Destinos tendencia para el verano

En España las grandes favoritas son las islas con Lanzarote encabezando el ranking de destinos más solicitados y posicionándose como destino nacional de moda para 2022. Mientras, en Europa, Islandia causa furor junto a los países nórdicos y Grecia, que se mantienen como opciones preferidas en el continente para los viajeros.

En África, Tanzania está siendo uno de los más demandados. La agencia de viajes recomienda también otros destinos de safari como Kenia, Namibia o Botsuana. Este último a partir del 20 mayo entra en su temporada más especial por la crecida del Delta.

En América, la tendencia continúa al alza en destinos como Costa Rica o México que han sido los favoritos durante toda la pandemia por ser países sin restricciones durante la mayor parte del tiempo. No obstante, el más deseado es sin duda Estados Unidos desde su apertura en noviembre de 2021. Galápagos y Bolivia despuntan entre los destinos emergentes para grandes viajeros.

En Asia, Tailandia, Indonesia y Maldivas son los más demandados a la espera de la ansiada apertura de Japón, uno de los países que mayor expectativa está generando al no estar abierto al turismo por el momento.

Por último, Australia y Nueva Zelanda empiezan poco a poco a posicionarse como destinos interesantes para 2022 tras su apertura.

Sobre PANGEA The Travel Store

PANGEA The Travel Store comenzó en 2014 siendo una startup y en 2022 ya se ha consolidado como una de las principales pymes del sector turístico nacional. Un caso de éxito de emprendimiento español que ha revolucionado el sector de los viajes a través de un concepto 100% omnicanal.

Cuenta con cuatro Travel Stores en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, espacios de inspiración viajera con más de 80 asesores expertos en destinos que diseñan a medida el viaje soñado por sus viajeros, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de primera mano y acompañándolos antes, durante y después de su viaje. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado, ayudando siempre a transformar y democratizar el sector de los viajes.

La compañía cuenta además con otras potentes líneas de negocio como viajes de incentivo, corporativos, receptivo, eventos, etc.

