Las múltiples ventajas de los pagos en especie a empleados, por el despacho Max Gestión Emprendedores de Hoy

jueves, 5 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

En un contrato de trabajo, la contraprestación económica que recibe el empleado es conocida como salario. No obstante, hay ocasiones en las que este no se paga con dinero, sino con servicios o bienes a coste cero o con un valor inferior al del mercado. Este tipo de retribución es conocida como pago en especie y solo puede representar un 30% del salario bruto. En este sentido, Max Gestión ofrece asesoramiento a aquellas compañías que requieran realizar pagos en especie a empleados.

¿Qué aspectos considerar para ofrecer pagos en especie? Es fundamental tener en cuenta ciertos requerimientos para esta clase de remuneración. El primero de ellos es la existencia de una relación laboral vigente y que, como fruto de la misma, el trabajador cobre en dinero una cifra superior al salario mínimo interprofesional. Otro aspecto a considerar es que el empleo de los bienes o servicios ofrecidos debe ser de uso exclusivo del asalariado y deben figurar en la nómina con sus respectivos valores dinerarios.

Los tipos de salario en especie más comunes ofrecidos por los empleadores son los de disfrute de una vivienda o vehículo, ya sean alquilados o propiedad de la firma; dietas, mediante un servicio de comedor o tickets canjeables en restaurantes; servicio de guardería, donde el trabajador puede dejar a sus hijos durante su jornada, así como seguros de salud, billetesde transporte, planes de pensiones, cursos de formación o acciones de la empresa en caso de tratarse de una sociedad anónima.

Ventajas de los pagos en especie Este tipo de retribución conlleva una serie de ventajas para los trabajadores y también para las empresas. En el caso de los primeros, les permite hacerse con bienes y servicios gratuitamente o a un precio más bajo al que podrían costar en el mercado, por lo que sin este beneficio, les sería prácticamente imposible acceder a ellos. Además, con la retribución en especie, los empleados quedan exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo cual les genera un beneficio fiscal considerable.

En lo que respecta a las compañías, mediante este método de pago, estas podrán generar motivación y sentido de pertenencia al asalariado, ya que es una manera de incrementar sus ingresos. Finalmente, es un modelo de remuneración más económico que el tradicional, puesto que permitirá a las compañías utilizar activos que ya posee, obtener descuentos al negociar por volumen y, a su vez, no afecta al activo circulante de la empresa.

Max Gestión cuenta con la seguridad, la garantía y el respaldo de su equipo para poner en práctica el pago en especies, brindando beneficios no solo a las empresas, sino también a sus empleados.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.