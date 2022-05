Olipaterna, productores de aceite de oliva virgen extra para cada ocasión Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 15:41 h (CET)

Para las personas que están siguiendo una dieta y quieren disfrutar de alimentos con aceite, el aceite de oliva virgen extra es la opción perfecta para hacerlo de forma sana. También conocido por sus siglas AOVE, al ser el aceite más puro en su rama, cuenta con cualidades curativas y demás usos que se pueden implementar cuando sea requerido. De este modo, Olipaterna es una compañía que realiza el delicado proceso de elaboración del aceite que forma una parte relevante de la dieta mediterránea.

Múltiples usos y beneficios del AOVE El aceite de oliva virgen extra es un tipo de aceite puro que se puede implementar en diferentes circunstancias. Este se origina por medio de distintos procedimientos en el que se le extrae el zumo a las aceitunas hasta conseguir un líquido 100 % vegetal. Además, no se le añade ningún conservante o aditivo, lo que hace de este, un producto alto en ácido oleico que es un componente que trae muchos beneficios a la salud.

En otras palabras, el AOVE no posee colesterol, es rico en calorías buenas y contiene omega-3, que ayuda a reducir la grasa en la sangre. Aunado a sus beneficios, al implementar el aceite de oliva virgen extra a cualquier dieta, se ve una notable mejora en la salud en general. Esto se debe a su alto porcentaje de antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y este, al ser responsable de mantener al cuerpo libre de enfermedades, crea una barrera que protege al cuerpo de afecciones de salud.

Fabricación que trasciende generaciones Al ser tan relevante para la salud del ser humano, el aceite de oliva virgen extra, se elabora desde el siglo XIII en la campiña de Paterna del Campo. Este es un tipo de aceite único en el mundo, se reconoce por su sabor característico elaborado en los olivares tradicionales de Olipaterna. A fin de presentar un producto cada vez más puro, la empresa evolucionó la fabricación del AOVE hasta llegar a los productos que comercializan hoy en día.

Aunado a ello, la comida mediterránea comprende varios platos fritos, pero con la particularidad de que se elaboran implementando aceite de oliva con cuerpo, que otorga sabor y una consistencia peculiar, el cual es cada vez más puro. Además de los fritos característicos como el cachopo asturiano o las magdalenas de azahar, todos los platos que requieren procesos de cocción, pueden incluir el aceite de oliva virgen extra, como los espaguetis y cremas, hasta galletas y bizcochos.

Es por ello que, el uso del aceite de oliva virgen extra es un acierto en todos sus sentidos, ya que no hay nada mejor que disfrutar de un buen plato y despreocuparse de las grasas dañinas que tienen los otros aceites.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.