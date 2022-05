Máster en Ciberseguridad de Blockchain School for Management, uno de los más demandados por las empresas en 2022 Emprendedores de Hoy

El acceso y robo de información confidencial es un fenómeno que amenaza la propiedad intelectual y seguridad confidencial de empresas y entidades en el espacio digital. La filtración de contenido es un delito común y para combatirlo es necesario contar con los mejores sistemas de ciberseguridad. Con la digitalización implantada en todos los sectores, hoy en día la protección en la red es una prioridad. En ese sentido, uno de los másteres más demandados por las empresas este 2022 es el Máster en Ciberseguridad, un completo curso planteado por Blockchain School for Management.

Adaptación y formación en ciberseguridad en tiempos de hackers La demanda de sistemas de ciberseguridad asciende, por lo que ser un experto en el tema es un requisito esencial. Ya sea que se trate de un pequeño proyecto, empresa, organización o sociedad, la responsabilidad de proteger la confidencialidad de datos sensibles debe llevarla a cabo un equipo profesional altamente capacitado. Actualmente, abundan intelectuales expertos en descifrar códigos y en la interceptación de base de datos, razón por la cual los líderes y propietarios de marcas o empresas necesitan contar con la mejor asesoría, conocimiento y herramientas en sistemas de seguridad web.

La escuela profesional en las ramas de tecnología informática Blockchain School for Management(BSM) presenta uno de los másteres más demandados del momento: un curso interactivo de modalidad live streaming, 100 % virtual. El Máster en Ciberseguridad es una formación integral con profesionales que dictan clases a través de videoconferencias. Las clases son grabadas y posteriormente se suben a la plataforma para su disponibilidad.

Más allá de un problema informático El factible método de enseñanza del Máster en Ciberseguridad consiste en un minucioso estudio de casos que orientan y ayudan a comprender el fenómeno. Los módulos se componen de temáticas esenciales como gestión de riesgos, ciberdelitos y delincuencia en internet, Gobierno de los sistemas de información, aspectos legales de la ciberseguridad, arquitectura de seguridad, por mencionar algunos. El programa puede desarrollarse en dos periodos: el máster, de un año; y la modalidad postgrado, de 6 meses. Los creadores del programa ofrecen facilidades de pago y beneficios a líderes empresarios.

El objetivo del proyecto es formar profesionales capaces de resolver casos más prácticos y transversales en los que puedan aplicar técnicas y conceptos. La finalización del máster implica un desarrollo integral en el área y supone la puesta en acción de proyectos más exigentes y complejos, en los que se evidenciará el éxito del programa en la resolución y habilidad de procesos.



