A subasta un local valorado en más de medio millón de euros en Candelaria

miércoles, 4 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Los activos que acaban de ser publicados en la plataforma de subastas Eactivos.com tienen origen canario y están apenas a 20 minutos de la capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife, y a unos 10 minutos en coche de la localidad de Güímar.

Se trata de un local de oficinas de más de 150 m² ubicado en el polígono industrial Valle de Güímar II -que forma parte del Edificio Güímar- y con un muy buen estado de conservación. De hecho, no sería necesario realizar una inversión posterior para una reforma. Asimismo, cuenta con parqué y con distintas dependencias. Todo ello hace que su valoración se sitúe cerca del medio millón de euros. Los usuarios interesados en este activo podrán pujar por él hasta el próximo 20 de junio, previo registro en la web de Eactivos.

Además, este local de oficinas no es lo único que ha salido a subasta: en el mismo edificio hay cuatro plazas de garaje y tres trasteros por los que pujar de forma individual. En el caso de los garajes, cuya valoración se sitúa en los 12.000 euros, cuentan con cerca de diez metros de amplitud y están disponibles del número 5 al 8. En el caso de los trasteros, se puede registrar una oferta tanto por el número 5 como por el número 6 o por el número 7. Todos ellos tienen una superficie aproximada de nueve 9 metros y están valorados por unos 4.000 euros. Las ventas de cada uno de estos activos se realizarán libres de cargas y gravámenes.

¿Cómo pujar por este activo? En primer lugar, cualquier persona puede participar en una subasta activa de Eactivos.com. Al acceder a la web, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos, a través del botón ubicado en la esquina superior derecha e introducir los datos personales que se necesitan: nombre, apellidos, género, etc. Es importante contar con un número de teléfono válido, ya que recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, se podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida. Asimismo, en el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan. En este caso, será requisito de obligado cumplimiento el ingreso previo de un depósito equivalente al 5 % del valor de liquidación en cualquiera de los activos por los que se quiera pujar.

Eactivos.com, una web confiable con una amplia trayectoria en el sector La plataforma de subastas online Eactivos.com nació en 2009 de la mano de Activos Concursales SL, una entidad especializada en liquidaciones concursales. A través de este software, Eactivos.com ha gestionado más de 15.000 operaciones de compraventa de activos procedentes de concurso de acreedores y se ha convertido en una plataforma a nivel nacional que centraliza toda la gestión necesaria a la administración concursal y juzgados mercantiles. Asimismo, sus datos, certificados a través de la oficina de justificación de la difusión, OJD, demuestran que no paran de crecer: solo durante 2021, Eactivos.com recibió más de 3 millones de visitas por parte de más de 240.000 usuarios. Esta entidad especializada cuenta con delegaciones operativas en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Aragón, Galicia, Andalucía, País Vasco, Islas Baleares e Islas Canarias, donde poder atender y acompañar de manera eficiente a usuarios finales y a Administradores Concursales.



