Alisadopelo, expertos en tratamientos de alisado brasileño

martes, 3 de mayo de 2022, 17:21 h (CET)

Una de las mejores opciones para las personas que buscan tener una melena lisa y con mucho brillo de forma permanente es el tratamiento de alisado brasileño. Esta técnica se realiza con keratina, que nutre al pelo desde la raíz hasta las puntas, y se puede llevar a cabo tanto en centros de belleza como en casa. Para esto último, es necesario seguir una serie de pasos simples y adquirir los productos indicados.

En la tienda Alisadopelo, distribuidora oficial de productos que se emplean en peluquerías profesionales, es posible conseguir todo lo necesario para obtener el mejor resultado en un tratamiento de alisado.

¿Cómo se realizan los tratamientos de alisado brasileño? El primer paso para comenzar con el procedimiento es la aplicación de champú de keratina, que no es aconsejable que sea remplazado por otros artículos. Una vez colocado el producto en el cabello, hay que dejar actuar entre 5 y 10 minutos antes de enjuagar. Después, es importante secar primero con una toalla y luego, de ser necesario, con un secador a baja potencia.

Una vez concluido el lavado y el secado, es el momento de colocar la mascarilla de keratina en el cabello, lo cual puede realizarse con o sin guantes. Estos productos deben actuar por unos 15 minutos. Después, sin utilizar agua, hay que emplear un peine para comenzar a retirar el sobrante.

Cuando a la vista no quedan remanentes del producto, es necesario secar nuevamente. Pero esta vez solo hay que utilizar el secador. Para preparar el cabello para el planchado es necesario cepillar el pelo y para conseguir resultados exitosos, este paso se debe llevar a cabo con un cepillo de cerdas semiduras que estén un tanto separadas.

A su vez, la plancha, que tiene que estar a 220°-230° C, debe pasarse unas 10 veces por cada sección del pelo menos en las puntas y en la raíz que suelen estar más estropeadas. El objetivo de este paso es que la mascarilla se adhiera al cabello, para lograr resultados que duran entre 3 y 6 meses. Por último, hay que volver a lavar con champú de keratina, aplicar acondicionador y secar bien.

Todo lo necesario para el alisado brasileño en Alisadopelo En Alisadopelo es posible conseguir champú de keratina, planchas, peines, acondicionadores y mascarillas para realizar un tratamiento de alisado brasileño en casa o en una peluquería. La tienda ofrece unos de los mejores precios del mercado.

La keratina que se utiliza en estos procedimientos repara y nutre al cabello con resultados duraderos. De esta manera, el pelo es más fácil de peinar y se evitan tanto el encrespamiento como el efecto frizz.

De esta forma, el alisado brasileño, que es posible conseguir con los productos disponibles en Alisadopelo, se consolida como una de las mejores soluciones para quienes buscan disfrutar de un cabello lacio y sedoso.



