Nueve tips para usar el retinol correctamente

martes, 3 de mayo de 2022, 10:14 h (CET) La doctora Candy Hernández, experta en medicina estética y directora de la clínica Candhé Clinic, despeja todas las dudas a la hora de usar el activo antienvejecimiento más popular: el retinol. Este derivado de la vitamina A consigue tratar arrugas y manchas de la piel así como mejorar su textura. Su uso está presente en multitud de cosméticos y tiene como objetivo combatir los signos de la edad y el daño provocado por el sol (fotoenvejecimiento).

Estos son los nueve pasos para utilizar el retinol de forma correcta:

1. Poco a poco. Empieza por 2 días a la semana, ya que este ingrediente suele ser irritante para las novatas. Introdúcelo en tu rutina poco a poco hasta que te sientas cómoda usándolo todas las noches.

2. No mezclar con vitamina C. Si quieres usar un serum o tratamiento que contenga vitamina C, hazlo mejor durante el día y reserva el Retinol para las noches.

3. Tampoco mezclar con exfoliantes. Las noches que uses Retinol, evita utilizar cosméticos que contengan ácidos exfoliantes (láctico, glicólico, mandélico, etc.) ya que pueden provocar irritación.

4. Sobre la piel seca. El Retinol aplicado sobre la piel húmeda puede ser muy sensibilizante. Después de lavarte el rostro, espera unos minutos a que esté totalmente seco.

5. Un ‘guisante’ es suficiente. El Retinol es un ingrediente de alta potencia y efectividad, por tanto con una pequeña cantidad es suficiente para todo el rostro.

6. Usa el método ‘sandwich’. Si tu piel es sensible y se irrita con facilidad, echa mano de esta técnica por capas: aplica crema hidratante, después Retinol y finaliza con otra capa de hidratación.

7. Sin perfumes mejor. Sabemos que los perfumes en los cosméticos son irritantes e inflamatorios para las piel. Pues combinados con el Retinol son aún peor.

8. Reténlo con una crema o aceite. Utilizando una crema espesa o un aceite sobre el Retinol, conseguirás mantener la hidratación dérmica y evitarás que se deshidrate durante la noche.

9. Con protector solar. De nada sirve cualquier tratamiento antiedad sin un factor de protección solar. Utilízalo cada mañana y reaplica durante el día.

