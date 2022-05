Cachorros del Valle, un centro especializado en la atención de los parásitos en perros Emprendedores de Hoy

Los perros son otro miembro de la familia, por lo que sus cuidadores siempre pretenden mantener su salud en las mejores condiciones. En este sentido, uno de los aspectos que más atención necesitan son los parásitos en perros, ya que su presencia puede acarrear varios problemas para la salud de los animales, sobe todo los más pequeños.

Este artículo plantea una revisión alrededor de todos estos elementos a tener en cuenta para prevenir, advertir y tratar la presencia de parásitos en los perros, a través de los criterios especializados de Cachorros del Valle, un centro especializado en la crianza y cuidado veterinario de perros de toda raza y edad.

¿Cómo desparasitar adecuadamente a un cachorro? Los parásitos son uno de los más grandes problemas en el cuidado de cachorros, ya que existe una innumerable variedad de ellos y, en contraste, no existe una medicina o tratamiento único que pueda abarcarlos a todos. La mejor opción, en consecuencia, es llevar a cabo una desparasitación periódica, con una regularidad de 15 días entre cada dosis de productos desparasitantes.

Sin embargo, es importante también tener en cuenta la edad del cachorro, ya que lo más recomendable es empezar la desparasitación a partir del mes y medio de vida. La mayoría de productos pueden provocar enfermedades gastrointestinales en cachorros de menor edad, incluso con productos recomendados para cachorros con menos de un mes. Tampoco se recomiendan estos productos para animales en gestación, debido a los mismos factores.

Se debe comprender, además, que los parásitos están presentes casi en cualquier parte y que es imposible aislar a los perros del contacto con parásitos, en su totalidad. Consecuentemente, una desparasitación periódica e integral, junto con visitas regulares al veterinario, son la mejor alternativa para prevenir cualquier enfermedad parasitaria en los cachorros. Sin embargo, también es importante conocer los síntomas comunes de las enfermedades parasitarias y prestar atención por si alguno se presenta.

¿Cuáles pueden ser los signos de una enfermedad parasitaria? Dada la variedad de parásitos que pueden afectar a los perros, existe también una larga lista de síntomas que pueden advertir una posible enfermedad parasitaria. Algunas de estas pueden ser difíciles de detectar, como las tenias o las dirofilariasis. No obstante, varias de las enfermedades que ocasionan estos parásitos presentan ciertos síntomas comunes, como diarrea, náuseas, pérdida del apetito, apatía somnolienta e incluso heces con sangre o muy mal olor.

Ante cualquiera de estos síntomas, es importante acudir a servicios veterinarios profesionales, como los que ofrece Cachorros del Valle, un centro de cuidado que brinda atención inmediata y eficaz para diagnosticar cualquiera de estas enfermedades, así como los cuidados, productos y tratamientos que se requieren para aliviar sus síntomas. Además, sus profesionales ofrecen una atención personalizada y cercana con los cuidadores, a quienes comparten sus conocimientos para que puedan despejar todas sus dudas y sepan estar alerta ante cualquier posible signo de enfermedades parasitarias.



