El Museo Madame Tussauds Ámsterdam homenajea a Johan Cruyff Con motivo de su 75 cumpleaños

lunes, 2 de mayo de 2022, 11:08 h (CET) Con motivo del 75 cumpleaños de Johan Cruijff, y por tercera vez en su historia, el Museo Madame Tussauds de Ámsterdam ha añadido una figura de cera del mejor futbolista de todos los tiempos. Susila Cruijff inauguró la imagen de su padre y el conjunto interactivo, en presencia de los visitantes.



La figura de cera fue creada en estrecha colaboración con The World of Cruijff, y representa a Johan como futbolista y capitán de la selección holandesa en la década de 1970. Está representado con la camiseta de la Copa del Mundo de 1974, y se encuentra en un decorado interactivo en el que los visitantes pueden ponerse digitalmente una de las famosas camisetas de su carrera futbolística.

La imagen fue creada en unos 9 meses por un equipo de 25 especialistas. Dado que Johan mismo posó para su segunda figura de cera en 1992, los escultores pudieron utilizar la mayor parte de los datos de medición de esa época. Además, realizaron investigaciones exhaustivas, y la familia estuvo en todo momento junto a los escultores para conseguir un parecido perfecto.

Susila Cruijff: «Cuando vi la imagen finalizada, verle más joven de lo que yo soy ahora fue bastante impactante. Me quedé bloqueada por un momento; es increíble lo real que parece. El pelo, la piel, los ojos. Realmente, parece que te está mirando».

Hendrik Johannes Cruijff (Ámsterdam, 25 de abril de 1947 - Barcelona, 24 de marzo de 2016), más conocido como Johan Cruyff, fue un exfutbolista holandés. Ganó el Balón de Oro tres veces, en 1971, 1973 y 1974, y sentó la base de la filosofía futbolística más conocida como Fútbol Total. Es reconocido mundialmente como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. En 1999, Cruijff fue elegido Jugador Europeo del Siglo.

Tras su retirada como jugador en 1984, Cruijff ejerció con éxito como entrenador del Ajax y, posteriormente, del FC Barcelona. Tras su carrera como jugador y entrenador, creó la Fundación Cruyff, el Instituto Cruyff, Cruyff Classics, Cruyff Football y la Biblioteca Cruyff.

