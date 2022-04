AleaSoft: El desarrollo de la generación renovable debe ir en paralelo al desarrollo del almacenamiento Comunicae

viernes, 29 de abril de 2022, 17:48 h (CET) Entrevista de AEE a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting. En la entrevista se explica la importancia de las previsiones de precios para los consumidores electrointensivos, los desarrolladores de renovables, los fondos de inversión y los bancos. Además se explica que con la metodología Alea se obtienen previsiones horarias con 30 o más años de horizonte que son fundamentales para la valoración de carteras renovables y para evaluar los PPA La metodología híbrida Alea para hacer previsiones de precios y del resto de variables del sector de la energía está en uso en las principales empresas de España desde hace más de 20 años y el núcleo es la misma metodología que funciona muy bien con cualquier tipo de variable del sector.

En AleaSoft se han ido creando y mejorando herramientas auxiliares de análisis automático para la gestión de la calidad de las variables de entrada y de los resultados de las previsiones. Como se hacen previsiones en todos los horizontes temporales, en muchos casos varias veces al día, es necesario garantizar la calidad de forma automática e intentar ir reduciendo los desvíos que se puedan producir.

La metodología Alea integra modelos de Box‑Jenkins, redes neuronales recurrentes y modelos econométricos y fundamentales, entre otros.

Además, se ha desarrollado una plataforma modular para poder implementar en poco tiempo cualquier tipo de previsión en cualquier mercado eléctrico del mundo.

Visto con la perspectiva de la experiencia, Antonio Delgado Rigal explica cuáles son los factores que más influyen en las previsiones y las principales razones de los desvíos.

En cada tipo de previsión y en cada horizonte los factores van cambiando. En el caso de las previsiones de demanda eléctrica los principales factores son los meteorológicos al igual que en las previsiones de producción eólica, termosolar, fotovoltaica o hidráulica.

En el caso del precio influyen, además de la demanda, los precios de los combustibles como el gas y también el precio de los derechos de emisión de CO2.

Los cambios meteorológicos abruptos producen desvíos en las previsiones de precios toda vez que afectan a la demanda y a las producciones de tecnologías renovables.

En las previsiones de precios a 30 años, influyen factores económicos, geopolíticos, los precios de los combustibles, del CO2, nuevas tecnologías de producción renovable, el coche eléctrico, la producción de hidrógeno, la descarbonización en general y muchas otras variables a tener en cuenta en todo el horizonte temporal.

Antes de la situación actual por todos conocida se preveía una reducción de los precios del mercado general por la entrada de las renovables. De hecho, las horas de precios más bajos son las que las renovables cubren prácticamente la demanda y el apuntamiento fotovoltaico es ya inferior a uno. En la entrevista surge la pregunta de si en AleaSoft creen plausible esta situación una vez los precios del gas y el CO2 se normalicen.

Según el CEO de AleaSoft Energy Forecasting, con la invasión de Rusia a Ucrania se ha incrementado el precio del gas y este precio es difícil que vuelva a la senda anterior de antes de la COVID. En Europa se han dado cuenta de la dependencia existente del gas del exterior por lo que, en un futuro, con la descarbonización, se logrará también la independencia energética.

El desarrollo de la generación renovable eólica y fotovoltaica debe ir en paralelo al desarrollo del almacenamiento. El almacenamiento de corto plazo y el almacenamiento estacional harán posible que toda la energía renovable se aproveche al 100% y que no haya tanta variación en los precios. En los próximos meses habrá grandes fluctuaciones de precios que irán disminuyendo a medida que el almacenamiento se desarrolle. Se incluye en este almacenamiento el uso de baterías en general, no solo en las instalaciones de generación, sino también en los coches eléctricos que se irán expandiendo.

Esta situación está provocando la revisión de los contratos de coberturas, sean PPAs o swaps, y una mayor orientación a plantas merchant.

Sobre si esta situación favorece a la venta de los servicios de AleaSoft, al hacer más necesarias las previsiones de precios, el entrevistado comenta que las previsiones de precios en todos los horizontes temporales siempre han sido necesarias en el sector de la energía. Lo que ocurre es que, con los precios altos y la alta volatilidad actuales, los agentes tienen ahora más necesidad de previsiones.

Los compradores de electricidad, sobre todo los electrointensivos, están adquiriendo consciencia de tener coberturas y, por tanto, tienen necesidad de buenas previsiones.

Los desarrolladores de renovables, los fondos de inversión y los bancos ven que en el largo plazo los precios no se hundirán y cada vez apuestan más por merchant y de nuevo surge la necesidad de tener previsiones de precios a largo plazo para evaluar la rentabilidad de las carteras renovables.

En cualquier caso, para las negociaciones de contratos PPA también es necesario disponer de previsiones de precios de mercado a largo plazo, para poder estimar cuál es el precio de oportunidad para cada una de las partes firmantes del contrato al acordar un precio. En estos casos las previsiones también son importantes porque las plantas renovables tienen que continuar vendiendo energía después que finalice el PPA.

Al ser preguntado por cuáles son las ventajas comparativas de AleaSoft frente a la competencia, el fundador y CEO de la compañía comenta que, afortunadamente para ellos, prácticamente toda su competencia utiliza otra metodología. Esa metodología está basada en predecir el mix de generación a partir de la optimización del parque de generación futuro. Esa metodología funciona por ejemplo en una isla con pocas fuentes de generación. Cuando la cantidad de fuentes de generación futura va creciendo, el uso de esa metodología se va complicando con resultados cada vez más dudosos.

En AleaSoft utilizan una metodología científica basada en redes neuronales recurrentes, series temporales de Box‑Jenkins, modelos estadísticos clásicos, modelos econométricos, modelos fundamentales y, en general, van incorporando en un modelo híbrido integrado las principales metodologías científicas de previsión existentes, incluida la que usa la competencia.

La esencia de este modelo es el equilibrio dinámico del mercado. Equilibrio entre la oferta y la demanda y equilibrio entre tecnologías más rentables que van desplazando a otras más caras desde el punto de vista de la inversión o el mantenimiento.

Con esta metodología obtienen previsiones de largo plazo con 30 o más años de horizonte, con una desagregación horaria en todo el horizonte de previsión. Estas previsiones horarias son fundamentales para la valoración de carteras renovables y para evaluar los PPA.

Obtienen también bandas de confianza con una métrica probabilística que son necesarias para la gestión de riesgos y reflejan el dinamismo de los precios de mercado que no permiten otras metodologías de previsión.

La entrevista continua con las preguntas sobre si en AleaSoft sienten algún tipo de inconveniente por parte de financiadores o fondos, más proclives a utilizar servicios de entidades internacionales y, en caso afirmativo, sobre cómo se puede paliar la situación.

Respecto a este tema, el entrevistado afirma que en la compañía hacen previsiones para el sector eléctrico europeo desde hace más de 20 años y son bien conocidos por las principales empresas de generación, tanto Utilities, TSOs, traders, grandes consumidores, desarrolladores eólicos, etc., desde hace mucho tiempo.

Desde hace unos cuatro años comenzó el boom renovable, sobre todo el fotovoltaico, con la creación constante de nuevas empresas y nuevos agentes. Este nuevo sector poco a poco ha ido conociendo a AleaSoft y la compañía se ha ido consolidando como líder de previsiones en el mercado español, siendo sus previsiones de largo plazo una referencia por su calidad y coherencia.

Las entidades financieras españolas conocen bien a AleaSoft y confían en sus previsiones, o sea, desde ese punto de vista son “bancables”.

A nivel internacional les están conociendo cada vez más, tanto las entidades financieras como los principales desarrolladores de plantas renovables europeos. Hacen previsiones de precios de largo plazo, con 30 años de horizonte y desagregación horaria en todos los mercados europeos y sus previsiones no tienen problema para ser usadas en la financiación de proyectos renovables.

La entrevista también aborda la cuestión de si hay alternativa al mercado marginalista. Sobre este tema Antonio Delgado Rigal explica que se ha publicado por muchas fuentes, especialistas del sector, que el mercado marginalista es la mejor opción. Desde AleaSoft se ha planteado lo mismo siempre. El mercado marginalista lleva más de 20 años y no se ha propuesto todavía una alternativa mejor para el mercado europeo.

El problema no está en el mercado marginalista spot, que funciona correctamente, el problema está en que los agentes que compran deben cubrir sus posiciones a medio y largo plazo para evitar los sobresaltos del mercado diario. Todos los grandes consumidores, sobre todos los electrointensivos y las comercializadoras, deberían tener la opción de tener acceso a PPA o contratos de compra de electricidad estables a medio y largo plazo.

Respecto a cómo ven en AleaSoft la propuesta de topar al precio del gas, parece que con dos rondas de subastas, y cómo puede afectar a los contratos con coberturas al tener dos precios de referencia distintos, se recuerda que la propuesta es una alternativa para bajar el precio del mercado diario que ayudaría a todos los consumidores, especialmente a los electrointensivos que son los que más están sufriendo la subida de los precios de la electricidad.

Esta propuesta está teniendo cierta dificultad para ser aprobada en Bruselas porque crea un precedente de cambio artificial en las reglas del mercado, que son las mismas para toda Europa, y que además puede tener problemas desde el punto de vista de la seguridad jurídica ya que se puede perder la referencia del mercado histórico, que es la base de los contratos de medio y largo plazo.

En este punto de la entrevista se habla sobre el surgimiento de AleaSoft a partir de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), un caso atípico y ejemplar en el escenario nacional. El fundador y CEO de la compañía explica que ésta surge en octubre de 1999 como spin‑off de la UPC. Tuvieron la suerte de que la universidad les ayudó al inicio y participó además como socio fundador. Comenta que realmente cuesta trabajo romper con la comodidad de la universidad para fundar una empresa, con la incertidumbre que tiene. Pero si la idea es buena, vale la pena intentarlo.

En el entorno universitario es importante desarrollar proyectos de investigación y tesis doctorales. No obstante, si el resultado de estas investigaciones sale del entorno universitario y llega a la industria, y en general a la sociedad, el salto cualitativo de la contribución en general es inmenso.

Por otra parte, desde hace meses se escucha hablar sobre AleaGreen. AleaGreen surge en enero de este año como una división de Alea Business Software S.L. para promover y comercializar principalmente los informes de previsiones de curvas de precios de largo plazo de los mercados europeos, de América y de Asia.

La idea con AleaGreen es crear un hub para conectar al sector de las energías renovables con las entidades financieras y los fondos de inversión. También poner en contacto a los productores y desarrolladores renovables con los grandes consumidores, para explorar sinergias y oportunidades.

La entrevista también incluye una pregunta personal de perfil del protagonista:

- Libro preferido: La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa

- Serie: Juego de Tronos

- Película: El Padrino

- Color: azul

Por último, en el día a día, todo el mundo puede aportar a la lucha contra el cambio climático. En este sentido, la propuesta de Antonio Delgado Rigal de medida concreta para que los lectores puedan aplicar desde hoy en su rutina es ahorrar energía en la casa y en el trabajo, menos iluminación artificial, menos calefacción y menos aire acondicionado. Además, caminar más y usar menos el coche.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-aee-antonio-delgado-rigal-abril-2022/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Grupo Saona y Fundación Adecco unen esfuerzos para impulsar el empleo en el sector de la restauración AleaSoft: El desarrollo de la generación renovable debe ir en paralelo al desarrollo del almacenamiento Las camisetas oficiales del Rayo Vallecano disponibles en Goalkers UCI obtiene la certificación ISO 27001 de Seguridad de la Información otorgado por AENOR Colegio Logos en el Top 4 de los mejores colegios de España en 2022