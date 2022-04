Egoland Seducción explica cómo perder el miedo a ser rechazado, el cual afecta a la mayoría de personas Emprendedores de Hoy

El miedo a ser rechazado es una idea que condiciona al ser humano en múltiples áreas de su vida. Este miedo irracional crea barreras que impiden a las personas conseguir aquello que desean, como seducir a una persona por la cual sienten atracción. Sin embargo, como todo miedo, este puede ser disuelto a medida que es comprendido, aceptado y enfrentado eficientemente.

Egoland Seducción, un proyecto formado por psicólogos, sexólogos, sociólogos y expertos en comunicación, plantea las claves para superar el miedo a ser rechazado. Con esto, buscan que las personas cambien su perspectiva sobre el rechazo para que, en lugar de limitarlas, sean potenciadas para cumplir sus objetivos.

Las claves para superar el miedo a ser rechazado, por Egoland Seducción Aprender a relajarse Este método resulta muy interesante por la eficacia que tiene, a pesar de su sencillez. Se basa en respirar hondo y tratar de relajarse para que las pulsaciones desciendan junto con la sensación de estrés. Como consecuencia, las personas pueden sentir menos miedo o, al menos, no paralizarse.

Rebajar mentalmente la inversión Ante ciertas situaciones, el cerebro siente estrés porque piensa que se está jugando algo valioso que pone en riesgo la seguridad. Para reducir ese temor, es bueno transformarlo mentalmente en un reto más fácilmente alcanzable. Por ejemplo, si el miedo es acercase a una persona por la cual se siente atracción, no se debe pensar en que el éxito es ser aceptado. En lugar de ello, una opción sería pensar en que el objetivo no es ligar, sino comunicarle a esa persona la opinión que se tiene de ella.

Tomar la decisión que conforme la mejor historia Con esto se busca que el individuo piense qué tipo de historias preferiría vivir, sin importar los resultados; ¿una historia en la que se atreve u otra en la que no? Esto puede aplicarse, por ejemplo, en caso de sentir atracción por alguien y querer acercarse a hablar. Nunca se pueden garantizar del todo los resultados, pero se debe tener una actitud valiente, lo cual va implícito en la seducción.

Cultivar la empatía y la compasión Este punto hace referencia a que, a medida que se entiende al otro y se le quiere bien, menos afecta la posibilidad de rechazo.

Relativizar y agradecer La idea de relativizar no es consolarse con que otras personas están mucho peor, sino ser conscientes de que los problemas propios pueden ser insignificantes ante los de otros seres humanos. Al reflexionar en ello, es más fácil desarrollar una actitud de gratitud pese a la incomodidad de los desafíos.

Comprender que a veces se gana y otras se aprende Enfrentarse al rechazo suficientes veces causa que el cerebro de una respuesta adecuada y de forma natural para resolver ciertas situaciones.

El miedo a ser rechazado se alimenta de la idea de que, si una persona es rechazada, es su culpa Ante los rechazos, es posible que el cerebro de explicaciones que afecten de forma negativa la autoestima. Cuando esto ocurre, se deben identificar estos pensamientos irracionales y pensar en alternativas por las cuales ha ocurrido el rechazo.

En Egoland Seducción, imparten talleres presenciales y online en los que enseñan y practican diferentes herramientas para gestionar de manera correcta las emociones. La finalidad de ello es que los individuos puedan enfrentarse a la idea del rechazo de manera eficiente y positiva.



