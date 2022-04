Los trasteros se han convertido en una buena inversión Comunicae

viernes, 29 de abril de 2022, 15:09 h (CET) Mudanzas Aljarafe se hace eco de la noticia lanzada por el diario El Economista sobre la buena inversión de un trastero y el tercer puesto de España en el ranking Mudanzas Aljarafe, una empresa de mudanzas en Sevilla, especializada en guardamuebles en Sevilla, se hace eco de la información aportada por el diario El Economista sobre la rentabilidad de un trastero y la posición del ranking en la que se sitúa España, tercer país europeo con mayor oferta.

Las viviendas cuentan con un espacio muy reducido en muchos casos y, por ello, es necesario la adquisición de un trastero o un guardamuebles para guardar aquellas cosas que se necesitan con menos frecuencia o que solo se necesitan en algunas épocas del año.

El precio de las viviendas, tanto nuevas como de segunda mano se han encarecido un 3,8% en el primer trimestre del año. Por ello, el recurrir a una vivienda con menos metros es una buena solución y, como alternativa se alquilan unos guardamuebles o trasteros para meter las cosas que no caben en casa. En algunos casos, también es muy necesario para muchas tiendas, ya que utilizan estos lugares para guardar sus productos en stock.

Esto también ocurre con las plazas de garaje, ya que es una buena oportunidad de inversión. En los enclaves céntricos hay un gran número de pisos pequeños en edificios que no pertenecen a obras nuevas y, por lo tanto, no cuentan con un trastero ni una plaza de garaje como complemento y tienen que alquilar otra fuera del edificio.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, en los edificios de nueva construcción que se encuentran en el extrarradio, viene incorporada en las mismas escrituras el trastero y la plaza de garaje, por lo que es menos rentable el alquiler de un trastero, a menos que se cuente con muchas cosas que guardar en casa.

