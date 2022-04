Visorjudicial.com fue preseleccionado por la Academia Internacional de Ciencias Digitales al Webby Award

Un órgano de jueces internacionales, compuesto por más de dos mil expertos en la industria de la tecnología, y miembros de la Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales, realizó la preselección entre más de 14.500 proyectos digitales al codiciado Webby Award. Visorjudicial.com fue preseleccionada con otras páginas web de 70 países que hacen parte de las mejores páginas en todo el planeta The Webby Awards son los premios otorgados por la “Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales” (IADAS) que reconocen la excelencia en internet. Se establecieron en 1996 y premian en siete grandes áreas: Páginas web, video, publicidad, medios y relaciones públicas, redes sociales, aplicaciones, dispositivos móviles, juegos y podcasts. Para uno de los periódicos más tradicionales y reconocidos en el mundo como The New York Times, estos premios son “el mayor honor de internet”.

Visorjudicial.com fue preseleccionada para participar en 3 categorías.

1. Law

2. Web Services & Applications

3. Financial Services/Banking

Visorjudicial.com es un poderoso buscador especializado en fuentes públicas que permite verificar la identidad y consultar los antecedentes y procesos judiciales de las personas provenientes de 14 países de América Latina instantáneamente. Al hacer una consulta, visorjudicial.com la realiza simultáneamente en miles de fuentes de información pública de las entidades oficiales de cada país, entregando la información exacta y actualizada.

Las características tecnológicas, algoritmos de búsqueda especializados, navegabilidad, y el aspecto de utilidad en cuanto a combatir flagelos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la suplantación de identidad, fueron algunos de los motivos que incentivaron la participación de https://visorjudicial.com en la 26th Webby Awards.

