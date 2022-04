Cómo conseguir la melena de sirena de Zendaya Claves para llevar una bonita melena rizada Redacción

viernes, 29 de abril de 2022, 11:07 h (CET) Por fin ha llegado el renacimiento de los cabellos rizados que potencian su belleza natural sin complejos. Se visibilizan en textura original, con volumen al gusto y sin encrespamiento. Rizos orgullosos de su curvatura y bendecidos por las todopoderosas tendencias de moda que proclaman naturalidad.



Si queremos sacar nuestros rizos a la luz, tenemos que decir adiós a las planchas y alisados. Claves de una melena rizada y a todo volumen por Yolanda Aberasturi. Las claves para llevar una melena rizada, bien peinada y más o menos sofisticada. Todo depende de los cuidados capilares y el toque final de peinado que le queramos dar.

¿Qué rizo tiene Zendaya?



El tipo de rizo que lleva es un rizo cerrado con mucho nervio, que se muestra sano, fuerte y elástico.

¿Cuál es el tipo de corte de pelo más adecuado para activar los rizos?

Zendaya lleva el mejor corte para potenciar los rizos, con una capa más corta en la parte de arriba de la melena. El secreto está en dividir la melena en dos capas largas para que el rizo coja peso y no se encrespe. Así se consigue más volumen y un rizo más marcado en las zonas intermedias.

¿Cómo conseguir la textura natural de Zendaya?

El primer secreto está en capear la melena de acuerdo al peso del cabello. Luego tendremos que seleccionar cuidadosamente los cosméticos adecuados para su higiene, tratamiento y peinado. Una de las claves es mantener la melena muy bien hidratada, secar siempre con difusor y peinar solo con un peine de púas anchas para desenredar el cabello tras el lavado, y no peinarlo más. Elige preferiblemente un peine de madera para evitar la electricidad estática.

En ese momento, hay que aplicar el gel curl, poniéndole unas gotas de un serum o elixir, que además de hidratar, ayudan a definir bien el rizo. Tal cual la propia Zendaya, así se consigue un rizo definido y con volumen. Aplicaremos el difusor del secador desde la raíz para darle volumen y siempre enfocando la dirección del calor hacia abajo.

Rizos a gogó

Recomiendo seguir el método Curly, utilizando cosmética capilar sin sulfatos, desde el champú al resto de los productos de cuidado. Evitar también las fórmulas que incluyan siliconas y alcohol. En lugar de acondicionador, mejor una mascarilla específica para cabellos rizados. Resulta muy conveniente reducir los lavados y secar primero con una toalla de microfibra. Limitar en lo posible el uso de secador, planchas y tenacillas.

