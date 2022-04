Las iglesias de antes y las de ahora Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 29 de abril de 2022, 09:13 h (CET) Todas las iglesias tenían comulgatorio, los fieles comulgaban de rodillas y en la boca. Los bancos tenían reclinatorio para que se arrodillasen los fieles; el que un fiel tocase por ejemplo una sagrada forma, cometía un sacrilegio. En las iglesias de ahora ya no existen comulgatorios, tienes que comulgar de pie; los reclinatorios de los bancos para arrodillarse, los levantan y en muchas iglesias ya no existen, el fiel, si quiere arrodillarse tiene que hacerlo en el santo suelo.

Y punto y aparte es la distribución de la Sagrada Forma;: aquello que antes era un sacrilegio, ahora es la norma cotidiana, hay que ir a comulgar procesionalmente y ellos han suprimido las procesiones. Si dejáramos de asistir a los templos los ancianos que fuimos formados en aquella anterior iglesia, en muchas ocasiones el sacerdote celebrante se encontraría solo, la juventud brilla por su ausencia, y esta triste y lamentable situación, ha sido propiciada por la nueva iglesia, de la cual en muchísimos lugares no queda nada más que el templo.

Por supuesto que hay muchos obispos y sacerdotes santos, pero me da la triste sensación, que los Monseñores que más mandan, no son partidarios de estos que permanecen fieles. Se ve con toda claridad, que en la Iglesia actual, puede ser que me equivoque, hay muchos enemigos de la Iglesia que están infiltrados como torpedos para eliminar todo signo sagrado y divino. ¿Es que soy un fanático, integrista y retrógrado? Y si eso fuese así, sería una tranquilidad para mí, había pasado toda mi vida en una Iglesia que no era la verdadera.

