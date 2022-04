¿Cómo encontrar números de teléfono de diferentes empresas por categorías? NumerodeInformación.com Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 18:12 h (CET)

Tanto para empresarios e inversores como para usuarios, clientes e incluso estudiantes o investigadores del mercado, los datos de contacto de las organizaciones, ya sean empresas, servicios o instituciones públicas, son útiles en diversos contextos.

Sin embargo, esta información no siempre es fácilmente accesible y se requiere de ciertos esfuerzos para conseguirla en algunos casos.

numerodeinformacion.com es un portal web nacido con la intención de solucionar este problema. Para ello, recopila un amplio directorio con la información telefónica y otros datos de contacto de un amplio número de organizaciones, en distintos sectores comerciales e institucionales, los cuales pone a libre disposición de sus usuarios para que puedan acceder a los servicios que necesitan.

Consultar información verificada de manera sencilla NúmerodeInformación.com es un portal relativamente sencillo, pero de suma utilidad en muchos contextos. Permite consultar libremente la información de contacto de miles de empresas que operan en España, principalmente su información telefónica y números de servicio al cliente de acceso gratuito. En algunos casos, no obstante, estos datos no están disponibles, por lo que ofrece también información adicional, como direcciones de correo electrónico, páginas de redes sociales, teléfonos internacionales e incluso líneas telefónicas de pago, que implican cierto coste, pero permiten una comunicación rápida y directa con la empresa.

Toda esta información viene clasificada por categorías según el sector al que pertenece la empresa u organización, desde alimentación y movilización hasta ayuntamientos, universidades y medios de comunicación. Estas categorías están organizadas alfabéticamente y, en conjunto con un buscador y una cartelera con los datos de las empresas más buscadas, facilitan ampliamente la navegación.

Además, el equipo detrás de este portal web trabaja no solo en la recopilación, sino también en la verificación de toda esta información telefónica y datos de contacto, por lo que el usuario tiene la garantía de que los datos consultados siguen vigentes y coinciden con la empresa a la que están asociados.

Un portal que crece colaborativamente Este portal web representa una novedosa perspectiva colaborativa, ya que su dinámica de funcionamiento apunta a generar un amplio directorio colectivo, en permanente crecimiento, más que un mero directorio de teléfonos que se actualiza cada cierto tiempo. NumerodeInformación.com trabaja con los usuarios a fin de que estos pueden aportar o informar, vía correo electrónico, sobre posibles nuevos datos de contacto, así como solicitar información de empresas cuyos datos aún no están alojados en este portal.

De este modo, el equipo detrás de este directorio online recibe una constante retroalimentación de sus usuarios, lo que le permite conocer directamente las necesidades de su público objetivo, así como utilizar esos aportes de los usuarios para mejorar y expandir constantemente su base de datos. Esta expansión constante en su directorio les permite ayudar a cada vez más usuarios, a conseguir ese dato que requieren para comunicarse con las empresas o instituciones con las que, por diversos motivos, necesitan contactar.



