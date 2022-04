Uno de los mejores silicios del mercado para el cuidado de las articulaciones, SILIMAX Complex de Comdiet Roig Laboratorios,

Provocado por el deterioro propio de la edad o de los daños colaterales sufridos en algún accidente y manifestándose mayormente en rodillas, hombros, caderas, nudillos y codos, el dolor articular es una de las afecciones más habituales del ser humano.

Este tipo de dolor, por lo general, se presenta por la carencia en el organismo de vitaminas, minerales, alimentación no adecuada o falta de ejercicio.

Comdiet Roig Laboratorios es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de productos naturales, entre los cuales destaca SILIMAX Complex, un complemento alimenticio que atiende las células del tejido sinovial. Este se encarga de proporcionar el colágeno necesario, reduciendo la fricción de los huesos y facilitando la movilidad.

Las articulaciones y SILIMAX Complex El paso de los años va deteriorando todos los sistemas que forman parte del cuerpo humano y que permiten una mayor calidad de vida. No obstante, gracias a productos naturales es posible retardar la aparición de tales signos, así como paliar sus dolencias. Entre ellos destaca SILIMAX Complex, un complemento alimenticio combinado de silicio, colágeno, ácido hi aludo Ivo, harpagofito, bambú, MSM etc. Ingredientes como el silicio permiten mineralizar los huesos y formar el colágeno, que es el encargado de dar elasticidad y resistencia a la piel, tendones y articulaciones, por lo que favorece la salud de quien lo consume.

La medicina natural ha ido ganando terreno en la aceptación de los individuos, como forma alternativa para los problemas de salud causados por el envejecimiento de las articulaciones. SILIMAX Complex presenta en su composición la combinación perfecta de sales minerales y otros elementos naturales necesarios para el funcionamiento adecuado de las articulaciones y el bienestar general del cuerpo.

Productos naturales de alta calidad Cuando los productos de la dieta alimentaria regular no son suficientes para evitar el envejecimiento de las células, recurrir a los suplementos vitamínicos que ofrece Comdiet Roig Laboratorios es una excelente alternativa. Son productos naturales, de máxima calidad, con una experiencia de 40 años en el sector. Todos sus productos se pueden adquirir a través de su página web, donde los usuarios pueden acceder y hacer sus pedidos.

En cuanto a SILIMAX Complex se rediere, al ser un complemento silicio para el mantenimiento de las funciones articulares, puede ser consumido por deportistas y quienes presenten problemas de artritis, artrosis, bursitis o fibromialgia. Con la investigación permanente para mejorar y optimizar sus productos, Comdiet Roig Laboratorios reafirma su compromiso por mejorar la calidad de vida de los individuos, mediante la fabricación y distribución oportuna de sus productos, que los convierte en una alternativa natural al alcance de todos.