Aspectos a considerar antes de esterilizar a un perro Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 17:13 h (CET)

El proceso de esterilización de un perro se realiza con el objetivo de impedir la reproducción no deseada y, en ocasiones, para prevenir enfermedades a futuro. El procedimiento que se aplica habitualmente es el denominado castración, que consiste en extirpar los testículos en el macho y los ovarios y el útero en la hembra. Esta intervención es irreversible, con lo que los tutores deben elegir de manera responsable qué tipo de cirugía quieren para su animal de compañía. Otros procedimientos que se aplican, aunque son mucho menos comunes, dependen del sexo del animal, si es hembra implica el cierre de los tubos que conectan los ovarios y el útero; mientras que en los machos se trata de vasectomía o interrupción del paso de espermatozoides al líquido seminal.

Al respecto, la doctora Paula Calvo, antrozoóloga especializada en fortalecer el vínculo humano-animal, advierte que estudios recientes sugieren que la práctica de castración se realice en la mayoría de las ocasiones una vez el animal se ha desarrollado plenamente, lo que significa que como mínimo haya cumplido el año de edad. Además, según las nuevas investigaciones, hay que considerar las características de cada animal, para llegar a determinar si en cada caso concreto es más adecuado alargar el plazo para esterilizar o incluso no recomendar la esterilización.

Esterilización y bienestar En este sentido, la antrozoóloga sugiere un cambio de paradigma en la decisión de esterilización o castración, inclinándose a favor de la esterilización, ya que no entorpece el eje endocrino del animal. Adicionalmente, es importante el momento en el cual se practica la cirugía, “mi sugerencia sería esperar hasta que el animal haya alcanzado la madurez musculoesquelética completa, y si tienes una hembra, también esperaría hasta que haya completado su segundo ciclo estral antes de programar la cirugía, dados estos últimos hallazgos que nos obligan a reflexionar sobre la castración temprana, por el bienestar de nuestros compañeros”.

El estudio al que hace referencia Calvo, infiere que en los perros, por ejemplo, la vulnerabilidad de la castración varía considerablemente de una raza a otra. Según los investigadores, la edad en la que se aplica el procedimiento no parece afectar el nivel de riesgo en algunas enfermedades tales como displasias de cadera o de codo, o cánceres como linfoma u osteosarcoma. Sin embargo, otra de las conclusiones a tener en cuenta es que los riesgos de castración son mayores para los perros mestizos de tamaño grande, observándose mayor incidencia de trastornos articulares si son castrados antes de cumplir 1 año de edad.

La importancia de la antrozoología La antrozoología es la ciencia que estudia las interacciones humano-animales, se ocupa del vínculo emocional con los animales de compañía, pero también cómo el ser humano se relaciona con especies que consume o con especies salvajes con las que interfiere en su entorno.

Así lo especifica Paula Calvo, quien considera que su misión como antrozoóloga es “fomentar y comprender el vínculo con los animales para mejorar el bienestar, la calidad de vida y la convivencia de todos en el hogar”. Para ello, ofrece cursos de formación para familias y profesionales del sector.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El tratamiento natural de la fibromialgia, con la psicóloga Miriam Rubio Aspectos a considerar antes de esterilizar a un perro Ventajas de las losetas de caucho para el parque o jardín, por Unimat El servicio de posicionamiento para clínicas, de la mano de Marketing Médico La web Yoga Kundalini brinda información sobre esta disciplina a través de guías online