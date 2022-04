Gran variedad de salas de escape room en Madrid con GOLDEN ESCAPE ROOM Madrid Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 16:34 h (CET)

Los juegos de escape room son excelentes medios para promover el ocio y/o entretenimiento y brindar una experiencia completamente novedosa en España. Muchas empresas, negocios e incluso autónomos están ofreciendo estos juegos en las ciudades del país, algunos para los más pequeños y otros con temáticas para adultos y jóvenes o adolescentes.

Sin embargo, la empresa GOLDEN ESCAPE ROOM Madrid se ha distinguido de su competencia por ofrecer una gran variedad de salas de Escape Room Madrid. Entre estas, se pueden encontrar juegos basados en resolver crímenes, prisiones, castillo encantados para niños, espionaje, etc.

Juegos para todas las necesidades e intereses La compañía GOLDEN ESCAPE ROOM se ha instalado en la ciudad de Madrid para ofrecer a sus habitantes una gran variedad de salas de escape room que promueven el ocio, la creatividad y la innovación. Cada una de estas salas pertenece a categorías que engloban los gustos e intereses de cualquier persona.

Las salas de escape room ambientadas, por ejemplo, son ideales para quienes buscan participar en diferentes escenarios que tengan una trama misteriosa. En estas, se encuentran títulos interesantes como “Sherlock Holmes se viste de negro”, “Varios Alkatraz Escape”, “Los crímenes de la Abadía”, etc.

Las salas de Alkatraz se inclinan más por un público amante de los escapes de las cárceles que suelen verse en las series o películas. Como sus nombres lo indican, estos escape rooms están basados en Alkatraz, pero con diferentes versiones (clásica, Guantánamo y medieval).

Salas de entretenimiento y diversión en GOLDEN ESCAPE ROOM Madrid GOLDEN ESCAPE ROOM Madrid también es reconocido por velar por el interés de los más pequeños a través de sus salas de escape ambientadas en historias infantiles. Actualmente, cuentan con dos temáticas que llaman mucho la atención de los niños, las cuales son “El Tesoro Invisible” y “El Castillo Encantado”. Ambas salas están destinadas a promover la diversión, creatividad y desarrollo del ingenio y lógica de los participantes mientras resuelven pistas, descubren secretos, arreglan las piezas, etc. Además de esto, la compañía cuenta con un Kluedo escape room para todas las edades y grupos grandes, el cual está basado en el famoso juego de mesa de detectives “Cluedo” mezclado con pruebas de escape y mucha diversión.

GOLDEN ESCAPE ROOM también ofrece juegos de escape portátil para que las familias, amigos y compañeros de trabajo puedan jugarlos en cualquier lugar y momento. Por último, es importante mencionar sus salas especiales de ambiente tenso y de miedo con títulos como “La caja diabólica” que sorprenderán a los amantes de la tensión.

La gran variedad de salas con temáticas originales que ofrece GOLDEN ESCAPE ROOM Madrid cada vez atrae más personas y empresas que desean disfrutar de un rato de ocio y envolverse con historias entretenidas y emocionantes.



