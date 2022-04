‘One School, Thousand of Paths’, el MBA de ESIE abre infinitas puertas profesionales Emprendedores de Hoy

Muchas escuelas de negocios han apostado por incluir un enfoque de fortaleza emocional en su plan de estudios debido a que, en la actualidad, las empresas precisan de profesionales con la capacidad de tomar decisiones basadas en este aspecto.

Pensando en esta necesidad, la European School of International Education (ESIE), asociada al IPEI del CES Cardenal Cisneros, creó el Master of Business Administration (MBA), con el objetivo de fortalecer las habilidades de un cargo directivo.

Para comprender mejor los contenidos del MBA, la institución responde a una serie de preguntas que explican en profundidad la importancia y las particularidades del programa.

¿Cuál es la propuesta de valor de ESIE?

“Nuestro objetivo es reinventar el modelo educativo con una metodología flexible e innovadora, haciéndola aún más accesible en recursos y tiempo. En ESIE formamos a las personas a través de experiencias que resultan enriquecedoras tanto a nivel personal como laboral. Sabemos que la mejor forma de aprender es mediante las emociones. Por ello, en cada sesión de nuestro MBA te sometemos a casos empresariales donde deberás tomar decisiones ligadas a emociones. Esta asociación te permitirá resolver cualquier decisión empresarial futura con confianza y de forma diligente.”

¿Por qué los profesionales deben elegir ESIE?

“En ESIE damos un giro de 180º a la carrera profesional de nuestros alumnos, potenciando todas sus habilidades y capacidades para que sean capaces de tomar las mejores decisiones en tiempo real, evaluando outcomes en el ámbito de recursos humanos, finanzas, marketing y operaciones tecnológicas.

Nuestro principal objetivo es el fomento de la empleabilidad de nuestros alumnos, tanto si desean crecer en su compañía, crear su propia empresa o bien cambiar de sector. Asimismo, ofrecemos un exclusivo servicio de Career Services que ayuda al alumno a orientar su carrera, revisar su CV, preparar las entrevistas y a estructurar sus mejores STAR stories de sus experiencias.

Si decides orientar tu carrera profesional en el mundo de la consultoría, en ESIE te preparamos a través de casos reales y te asesoramos para que cumplas con tus objetivos. Si decides emprender, nuestro Hub de Emprendimiento te asesora, te propone nuevas ideas y te ayuda con la financiación de tu proyecto.

Además, contamos con un magnífico claustro, un contenido académico y un campus virtual de altísima calidad, así como de nuestras semanas inmersivas con jornadas de empleabilidad presenciales en sus distintos campus de La Moraleja y el Barrio de Salamanca en Madrid.”

¿Qué factores han sido importantes a la hora de seleccionar al claustro de profesores?

“Lo más importante para nosotros es que los profesores de ESIE tienen una experiencia profesional sólida y excelentes relaciones con el mundo empresarial. Nuestros docentes contribuyen a mejorar las prácticas directivas y de liderazgo del alumno, transformándolo en un sujeto activo en la resolución de casos reales a los que se enfrentan las distintas industrias.

La selección de nuestro equipo docente ha sido fundamentalmente en base a dos variables: trayectoria profesional y experiencia en el área correspondiente y excelencia a la hora de transmitir esa experiencia mediante lecciones aprendidas, conceptos y emociones. Todo nuestro profesorado ha vivido en primera persona el aprendizaje mediante el Método del Caso.

Además, resulta imprescindible para nosotros que los profesores estén comprometidos y presten apoyo al alumno durante los 365 días del año, a través del campus virtual de la escuela y en tutorías personalizadas.”

¿En qué se diferencia el MBA especializado de ESIE de otros MBA?

“Nuestros programas de alto rendimiento están diseñados para adaptarse a la realidad del mercado laboral y poder conciliar la vida laboral con la profesional. Todos nuestros programas tienen un núcleo sólido que sentará las bases de la formación de nuestros alumnos a través de nuestra vanguardista metodología Exponential Knowledge, que combina un contenido académico y un campus virtual de altísima calidad; un exclusivo claustro, servicio de Career Services, Hub de Emprendimiento y las emocionantes Immersive Experience Weeks en nuestros campus de Madrid; lo que hace que el aprendizaje y el conocimiento durante el año académico crezca de manera exponencial.

Para poder adaptarnos a las necesidades del mercado, nuestros alumnos pueden especializarse en una de las 4 especialidades que ofrecemos (Marketing, Recursos Humanos, Finanzas y Operaciones Tecnológicas).”

Así pues, el MBA de la prestigiosa escuela de negocios ESIE es una oportunidad perfecta para que las personas tengan la oportunidad de convertirse en líderes competitivos que estén preparados para las necesidades del mercado y que, por lo tanto, puedan tener una carrera exitosa.



