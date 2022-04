Teletrabajo en auge gracias a Desktime.es Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 16:14 h (CET)

Si bien en España existe una fuerte cultura que valora el trabajo presencial, la modalidad a distancia o de teletrabajo ha avanzado por el impulso de la pandemia. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el 12,7 % de los trabajadores cumplieron con distintas tareas de forma remota durante el último trimestre de 2021.

La implementación del teletrabajo supone un sinfín de ventajas, tanto para una empresa como para sus empleados. Además, con el empleo del programa de software desktime.es es posible hacer las cosas más fáciles para todos. Esta aplicación permite llevar una contabilidad exacta de las horas trabajadas, lo que es un motivo de alivio tanto para los gerentes como para los trabajadores.

Teletrabajo con Desktime.es: caso de éxito Miguel es diseñador gráfico, trabaja desde hace dos años utilizando Desktime.es y accedió a contar su experiencia en el canal de YouTube de la empresa. “Al principio puede parecer chocante porque te monitorizan las aplicaciones que empleas, pero con el tiempo te das cuenta de que no tienes nada que esconder”, ha contado el profesional que trabaja para una empresa dedicada a la implantación de sistemas de GPS.

Una de las funciones del programa que es muy valorada por los empleados es la de tiempo privado. Cuando el trabajador escoge esta opción, el monitoreo del programa se pone en pausa, al igual que la contabilización del tiempo trabajado. Además, con el uso de este software ya no es necesario fichar, lo que supone un ahorro de tiempo tanto para los empleados como para las empresas.

Los profesionales que ya lo han probado, además, aseguran que con el uso de Desktime.es han podido ahorrar dinero. Muchas veces, hace falta desplazarse para ir al trabajo o incluso recurrir a alquiler de pisos o habitaciones en otras localidades debido a las largas distancias que puede haber.

Más tranquilidad y bienestar para los trabajadores Otro de los aspectos destacados en testimonios como el de Miguel es la ganancia en bienestar que supone el uso de Desktime.es. Al hacer posible el teletrabajo de manera eficiente no resulta necesario perder horas viajando. “Duermo mejor y trabajo mejor”, ha dicho Miguel.

“Tanto el gerente como yo estamos más tranquilos, él sabe lo que estoy haciendo y yo trabajo más tranquilo”, ha agregado el diseñador gráfico, que también ha expresado que el uso de Desktime.es permite presupuestar y facturar de manera exacta los trabajos, ya que el monitoreo arroja datos exactos sobre las horas destinadas a cada labor.

A día de hoy, hay más de 6.700 empresas y 144.000 trabajadores utilizan Desktime.es de forma cotidiana. Las firmas que deseen acceder a una prueba gratuita del software lo pueden emplear durante 7 días para medir los resultados.

A través del programa Desktime.es es posible implementar el teletrabajo de manera eficiente para que tanto las empresas como los empleados puedan disfrutar de todos sus beneficios.



