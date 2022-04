Próxima escapada Entreparques: cuatro planes para descubrirlo Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 17:15 h (CET) Entreparques es un destino turístico de proximidad, perfecto para escapadas, ubicado al norte de la provincia de Ciudad Real a solo dos horas de Madrid y está considerado un territorio de gran relevancia geológica, volcánica y paleontológica. Entre sus atractivos turísticos destacan los que le dan nombre, el Parque Nacional de Cabañeros, el más cercano a la capital y el Parque Arqueológico de Alarcos Sobrevolando volcanes

¿Sabías que en Entreparques se encuentra una de las zonas volcánicas más importantes de Europa? no hace falta irse hasta Grecia o Islandia para verlos, a tan solo dos horas de Madrid; muy recomendable visitar los denominados ‘maares’ característicos de esta zona, volcanes de origen hidromagmático que generan lagunas temporales donde es posible avistar flamencos, grullas y gran variedad de aves dependiendo de la época de año. Una visita que se hace más especial aún si se hace en globo, con salidas disponibles bajo reserva. Ahora también se pueden ver en plena actividad gracias a la realidad virtual desde el Mirador de los Maares.

Cabañeros, el Serengueti español

28.000 hectáreas de llanura, “la raña”, esa dehesa salpicada de encinas que evoca la sabana africana y que es hábitat de ciervos, águilas imperiales, buitres negros y leonados entre otras especies. Un ecosistema único que representa el bosque mediterráneo en su plenitud, bordeado por los Montes de Toledo y recorrido por los ríos Bullaque y Estena, afluentes del Guadiana que atraviesa Entreparques de este a oeste. Ciervos y buitres se pueden ver de cerca haciendo un recorrido guiado en 4x4 o elegir una de sus varias rutas señalizadas y explorarlo a pie, visitando espectaculares cascadas como la del Chorro en Los Navalucillos o los fósiles milenarios del Boquerón de Estena.

Tierra de Castillos y Titanes

Más al sur de Entreparques, es posible disfrutar del encuentro entre la historia medieval, representada por castillos como el de Piedrabuena y Caracuel imponentes en sus atalayas elevadas, con el arte contemporáneo más innovador, los Titanes, antiguos silos de cereal reconvertidos en monumentales grafitis multicolor por artistas internacionales en colaboración con empresas de inserción laboral y que están localizados en Corral de Calatrava, Porzuna y Malagón.

Alarcos, escenario de una batalla mítica

Los restos de la fortaleza de Alarcos ayudan a recordar que a sus pies tuvo lugar una de las grandes enfrentamientos medievales entre los ejércitos de Alfonso VIII y las tropas de Yusuf II, con estrepitosa derrota local que a punto estuvo de cambiar el curso de la historia de la reconquista. Un recorrido desde Poblete por el campo de batalla a través de puntos de realidad virtual permite recrear lo que allí aconteció y culmina con una visita al yacimiento del Parque Arqueológico que cuenta entre sus principales fuentes de hallazgos con la llamada “fosa de despojos” de dicha contienda.

Pasado y presente, tradición e innovación están representados en Entreparques al alcance de todo aquel que lo quiera visitar y la primavera es una estación perfecta para hacerlo, por su clima que mantiene sus campos en todo su esplendor.

Sobre Entreparques

La Asociación de Desarrollo Cabañeros Montes Norte, "Entreparques" está formada actualmente por 24 municipios y 3 pedanías además de 35 entidades privadas del tejido social y económico. Con una trayectoria de más de 20 años trabajando para esta zona de la provincia de Ciudad Real. Desde el Grupo de Desarrollo Rural se apuesta por las posibilidades turísticas del territorio por sus valores culturales, patrimoniales y naturales, potenciales atractivos para viajeros y visitantes que faciliten el desarrollo de Entreparques.

Sobre A{2h}de

A{2h}de, leído a “dos horas de”, agencia de innovación rural especializada en proyectos de desarrollo rural utilizando el turismo responsable de proximidad como herramienta de cambio, participa en esta iniciativa como empresa encargada de posicionar y dar visibilidad a Entreparques como destino turístico, diseñando su identidad y contenidos a medida para su promoción así como una propuesta de producto atractiva y competitiva.

