Eurocopia / Grupo ExcellenTIC forma parte del catálogo de agentes digitalizadores del Kit Digital Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 17:02 h (CET) Eurocopia / Grupo ExcellenTIC ha sido incluido como agente digitalizador para el programa Kit Digital del Gobierno, una iniciativa para digitalizar las empresas españolas impulsada por el Gobierno de España dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia El Kit Digital es un ambicioso programa lanzado recientemente por el Gobierno, con el objetivo de incentivar la digitalización de las empresas españolas, desde las pymes hasta los autónomos. Consiste en un bono digital al que se puede acceder cumpliendo los requisitos exigidos por el plan.

El programa da acceso a un amplio abanico de soluciones digitales para la modernización de las empresas, desde soluciones de ciberseguridad hasta gestión de redes sociales, diseño web, gestión de clientes, soluciones eCommerce, etc., etc.

Estas soluciones son ofrecidas a los autónomos y pymes por los denominados Agentes Digitalizadores, colaboradores externos con el programa del gobierno que facilitan a los solicitantes las diferentes soluciones, entre los que recientemente ha sido admitido Eurocopia como agente adherido al programa.

Las empresas solicitantes podrán acceder a un máximo de tres soluciones de la lista propuesta, por un importe máximo de 12.000 euros y siempre dependiendo de su tamaño (medio en empleados). Así, las empresas de entre 10 y 50 trabajadores, podrán percibir el máximo, 12.000 euros. Las pequeñas empresas de 3 a 10 trabajadores acceder a un máximo de 6.000 euros y las micro pymes o autónomos, pueden acceder a una ayuda máxima de 2.000 euros.

Segmento I – 12.000€. Empresas de entre 10 y 50 empleados

Segmento II – 6.000€. Empresas de entre 3 y 9 empleados

Segmento III – 2.000€. Empresas de entre 1 y 2 empleados y autónomos El objetivo final de la ayuda es conseguir una modernización del tejido empresarial español en materia tecnológica y digital. Así pues, las soluciones que propone el plan son las siguientes:

Ciberseguridad, una de las especialidades de Eurocopia añadidas a su cartera de servicios desde el año 2019.

una de las especialidades de añadidas a su cartera de servicios desde el año 2019. Sitio web y presencia en internet (Desarrollo de páginas web y posicionamiento SEO)

(Desarrollo de páginas web y posicionamiento SEO) eCommerce (Comercio Electrónico y Tienda online)

(Comercio Electrónico y Tienda online) Gestión de redes sociales.

Gestión de clientes.

BI y Analítica.

Servicios de Oficina Virtual.

Gestión de procesos.

Factura electrónica. Acerca de Eurocopia / Grupo ExcellenTIC

Eurocopia / Grupo ExcellenTIC es una empresa especializada en servicio profesionales de impresión, con sede en Lucena (Córdoba) y delegaciones en Burgos, y con más de 20 años de experiencia. Entre sus principales servicios destaca el renting de soluciones de impresión profesionales para empresas (alquiler de impresoras y multifunciones), trabajando en exclusiva con las mejores marcas del mercado: Kyocera y Xerox.

Sin embargo, desde 2019, ha incorporado a su portfolio de servicios, una amplia gama de soluciones informática para empresas, entre las que destaca un departamento especializado en ciberseguridad (seguridad informática), mantenimiento informático, consultoría tecnológica, servidores y workstation, networking y soluciones de movilidad.

Eurocopia / Grupo ExcellenTIC

Servicios profesionales de Tecnologías de la Información y Comunicación

​Delegaciones:

C/ Plg. Ind. La Viñuela, C/ Del Metal, nº21 - 14900 Lucena (Córdoba)

C/ Parralillos, s/n - 09001 Burgos C/ Verbena, 9 – 2ª Planta – 47005 Valladolid T: +34 - 957 514581 E: info@eurocopia.com W: www.eurocopia.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.