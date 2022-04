Panel Sandwich Group repite por segunda vez en el ranking de Financial Times Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 15:11 h (CET)

Panel Sandwich Group es una compañía española que ha conseguido posicionarse este año una vez más entre las 1.000 empresas europeas con mayor crecimiento desde que empezó la pandemia, de acuerdo con el ranking que publica el periódico británico Financial Times.

Su primera aparición en esta clasificación fue en 2018 con un crecimiento del 200 %, destacando la funcionalidad de su modelo de negocio y visión empresarial. Gracias a su oferta en suministros para cubiertas y fachadas, Grupo Panel Sandwich ha experimentado un importante crecimiento en el mercado continental e internacional.

¿Cómo ha sido la evolución de Panel Sandwich Group en Europa? La empresa, dirigida por Oscar López-Blanco y Katia Kokurina, CEO y Directora Ejecutiva de la compañía respectivamente, se ha consolidado como uno de los proveedores de panel sandwich más grande de España. Esto se logró a partir del año 2015, cuando las expectativas cambiaron y la empresa consolidó un servicio de exportación del producto a otros países, siendo uno de los primeros proveedores nacionales en hacerlo.

La internacionalización se convirtió en el avance más destacado y, a raíz de ella, los ingresos de la compañía subieron desde los 3,5 millones hasta los 15,4 millones de euros, según los datos más recientes de 2021.

En la actualidad, la compañía de construcción tiene presencia en 17 países, siendo Francia y Portugal sus mercados europeos más rentables, mientras que Marruecos, Estados Unidos y México representan las fuentes de ingresos más importantes fuera del continente.

Hasta hoy, más de 100.000 clientes particulares, constructores y empresas de todo el mundo han confiado en el trabajo de Panel Sandwich Group, siendo el servicio y la atención al cliente uno de los pilares sobre los que se sustentan los demás elementos de desarrollo de negocio de la empresa.

¿Por qué ha escalado la empresa en el mercado europeo? Su éxito empresarial a nivel europeo se debe, entre otros factores, al proceso de digitalización del sector de la construcción y la distribución online del panel sandwich. Considerada pionera, desde 2015 este negocio ha tenido un crecimiento medio del 40% anual cambiando por completo sus expectativas, ya que se caracterizaba por la venta local.

Asimismo, la Responsabilidad Social es otro de sus compromisos. Todos los materiales que ofrece cumplen con los requisitos y normativas de la Unión Europea (UE), una de las más rigurosas en este campo. Entre los logros del negocio destacan las certificaciones ISO 9001 y 140001, entregadas por el conglomerado de organizaciones alemanas de protección de la vida y el medioambiente denominado TÜV.

Finalmente, otra causa de éxito son los productos del catálogo. Los diferentes modelos de paneles están hechos de materiales de calidad como lana de roca, poliuretano, madera, poli-isocianurato y policarbonato. Los usos también son muy variados, incluyendo la instalación en tejados, naves industriales, casas y porches, granjas, laboratorios y espacios de alimentos o de manipulación química.

Grupo Panel Sandwich es uno de los líderes del sector de la construcción en España y posicionándose en Europa. Ahora que su mercado ha dado el salto al ámbito internacional, clientes de todas partes del mundo tienen acceso a un proveedor de confianza.



