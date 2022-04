D&A Inmobiliaria aclara todo lo que conlleva el alquiler con opción a compra Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 15:13 h (CET)

Hoy en día, hay muchos propietarios de viviendas que no consiguen venderla al precio que desean obtener.

Aunque en muchos casos esta situación puede llegar a ser frustrante, en realidad existe una opción que puede, no solamente ser una solución al problema, sino resultar también muy rentable. Se trata del alquiler con opción a compra, un contrato que puede ser muy beneficioso para el propietario e, incluso, para el mismo comprador.

La agencia inmobiliaria familiar D&A Inmobiliaria asesora acerca de las ventajas que el propietario podrá obtener si decide ofrecer su vivienda en alquiler con opción a compra.

¿Cuáles son las principales ventajas del alquiler con opción a compra para el propietario del inmueble? El alquiler con opción a compra consiste en acordar con el inquilino, al inicio del contrato, un precio de compra de la propiedad. Este podrá vivir en la vivienda durante un tiempo establecido previamente con el propietario, descontando del precio acordado las cuotas que se paguen de alquiler durante ese tiempo, hasta ejercer la opción de compra. El tiempo puede variar desde 1 a 5 años para ejercer la opción de compra, lo habitual es de 1 y 3 años. El importe de las cuotas de alquiler que se descuentan del precio de compra acordado puede variar de entre el 100 % y el 90 % el primer año, e ir descendiendo cada año.

Las ventajas para el propietario son varias. Entre las más destacadas está el poder recibir dinero por adelantado, cantidad que, por lo general, corresponde al 10 % del precio final de la propiedad, también llamado “Precio de la Opción”, sumado a las rentas que mensualmente genere el alquiler. En segundo lugar, aumenta sus posibilidades de vender su vivienda a un mejor precio, mientras que atrae a más posibles compradores. El propietario también podrá cobrar un precio de alquiler superior a lo que habitualmente se cobra en el mercado, dado que el inquilino sabrá que ese dinero servirá para acelerar el pago de su futura vivienda. Finalmente, el vendedor no tendrá que pagar impuestos por el inmueble hasta que no se ejecute formalmente la escritura de compraventa.

La importancia de contar con asesoría experta para este tipo de transacciones Como toda transacción de compraventa de inmuebles, el alquiler con opción a compra requiere estar enmarcado en ciertos aspectos legales y realización de trámites necesarios para el buen desarrollo de la operación. Por eso, lo recomendable es contar con la ayuda y el asesoramiento de profesionales, como los agentes inmobiliarios de D&A Inmobiliaria. Ellos están capacitados para proporcionar la orientación y la ayuda oportuna para que el contrato se redacte de la manera adecuada, que reúna las condiciones necesarias, se estudien detenidamente todas las ventajas de la transacción, se minimicen los riesgos en la operación, se agilice el encontrar el comprador ideal y se mantengan al día todos los trámites y gestiones legales inherentes a este tipo de transacciones.

En líneas generales, se puede decir que la venta de una vivienda en modalidad de alquiler con opción a compra es una de las mejores opciones para quienes quieren negociar su inmueble. Aun así, lo ideal es considerar bien todo lo que ello conlleva, conque contar con la ayuda de expertos inmobiliarios es fundamental. Así, es una opción bastante buena para ambas partes siempre que el acuerdo sea equilibrado en el tiempo.



