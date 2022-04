Cosmos Artesanía, desvela las claves para garantizar el éxito de su tienda esotérica Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 13:57 h (CET) En los últimos años, la venta de productos esotéricos han ido en aumento. Las crisis y el desarrollo del comercio electrónico han influido en la evolución de este sector La demanda de rituales y amuletos de la buena suerte para atraer el dinero y el trabajo, en tiempos difíciles, garantizan el éxito de este tipo de negocio. Pero, ¿cuáles son las claves para montar una tienda de esoterismo y triunfar? La empresa malagueña especializada en la venta al por mayor de productos esotéricos, Cosmos Artesanía, las desvela:

Buscar un proveedor nacional que ofrezca un amplio catálogo de productos esotéricos al por mayor. Hacerse con una lista de productos tradicionales e innovadores garantizará su éxito. Comprobar cómo es el sistema de pago de ellos, el valor al por mayor, la cuestión de la entrega, etc.

Aprovechar la era digital. El uso de las nuevas tecnologías también es imprescindible en una tienda de esoterismo. Las compras online están en auge.

Seguir una buena estrategia de precios. La estrategia de precios debe basarse en ofrecer artículos de calidad a precios competitivos. La fijación de precios va a estar orientada, no sólo en función del tipo y calidad de los artículos que se vendan, sino también habrá que considerar los precios de la competencia.

Invertir en Marketing. Una buena estrategia en redes sociales con contenido propio y de relevancia para los usuarios y clientes, puede ser la diferencia entre una tienda reconocida y de referencia y una plenamente desconocida.

Formarse. El cliente que compra productos esotéricos, a menudo se encuentra en un estado emocional bajo, necesita confiar en que la persona que está detrás le va a ofrecer de alguna manera, una solución eficaz.

Existe una gran cantidad de artículos para comercializar dentro de este negocio: alta gama angélica, aceites, plantas mágicas, esencias, tarots, imágenes, joyas, amuletos y talismanes, péndulos, candelabros y porta velas, esencieros, inciensos y sahumerios, velas y velones, etc.

Cosmos Artesanía, es una empresa de venta al por mayor de productos esotéricos situada en Málaga, que pone a disposición más de 1300 referencias en productos detendencia en las que semanalmente introducen nuevos artículos en la categoría de Novedades.

