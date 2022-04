¿Qué empresas sobrevivirán en el futuro? Los miembros de Crowd1 deciden Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 09:57 h (CET) El grupo de Crowd1 explican desde su punto de vistas, cuales serán las empresas del futuro Esta generación de estudiantes y jóvenes que buscan un lugar en el mundo y en el mercado laboral tiene más cuestiones y problemas que nunca. Aunque hay muchas más opciones, muchos sectores nuevos y condiciones de trabajo más flexibles, todos se enfrentan a la amenaza inminente de la automatización y a la incertidumbre sobre el futuro a largo plazo de algunos empleos. Entonces, ¿qué empresas, industrias y empleos van a sobrevivir en el futuro? ¿De qué no se podrán hacer cargo los robots y la IA? El grupo de discusión de Crowd1 ha estado debatiendo esto toda la semana.

En primer lugar, se puede suponer que cualquier trabajo que requiera el mantenimiento de los robots, drones, etc., sobrevivirá, ya que ocasionalmente alguno podría averiarse, lo que requeriría asistencia manual. En un mundo distópico imaginario, se podría incluso imaginar que las máquinas lo hicieran, pero pasaría mucho tiempo antes de que llegaran a ese nivel.

Los programadores, escritores de código y diseñadores también continuarían, ya que es poco probable que puedan superarse sus capacidades creativas a corto plazo. El grupo de Crowd1 está lleno de creativos, y aunque la IA está haciendo algunas incursiones en ese campo, todavía está muy lejos (y quizás nunca llegue) al nivel de los humanos en ese aspecto.

La enseñanza es también una carrera que probablemente no pueda superarse a corto plazo. Aunque una máquina puede dar información que un humano no puede, los humanos siguen prefiriendo aprender de otra persona, en gran parte debido al contacto humano, la empatía y la calidez que se transmite en una buena clase. El grupo de Crowd1 tiene clases de negocios todas las semanas y todos odiarían que fuera solo un curso online dirigido por la IA. Tiene que ser natural, y hay que sentirse como si se viera y apreciara un ser humano de verdad. Así es Crowd1.

