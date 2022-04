Paneles sándwich de cubierta para bioconstrucción con Caliplac Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 08:52 h (CET)

La construcción de la vivienda soñada o del negocio que tanto esfuerzo costó, se merecen lo mejor. La búsqueda del diseño, estilo, forma, colores, texturas y otros tantos detalles, causa emoción. Aparte de todos estos elementos, hay uno en concreto que complementa toda la obra y que merece una atención especial por el protagonismo que evoca: la cubierta.

Los paneles sándwich son una alternativa de cubierta inteligente de Caliplac para cualquier clase de proyecto, ya sea obra nueva o rehabilitación. Se presentan como la mejor combinación de ecología, elegancia y seguridad. Considerada un elemento fundamental, la cubierta no es menos importante que la fachada o el diseño interior, ya que permite apreciar la construcción como un todo.

Cubiertas menos complejas y más elegantes Las cubiertas tipo sándwich son una herramienta técnica ligera y de fácil colocación que permite acelerar el proceso de construcción. Su instalación no es compleja y es adaptable a todo tipo de proyectos. No importa si se trata de una estructura plana o con caída. Son potentes aislantes térmicos y acústicos. Además, permiten la posibilidad de implementar el corcho negro en su núcleo, y trabajar de esta forma, con materiales de bioconstrucción. El corcho negro, conocido también como aglomerado de corcho expandido, se extrae de la corteza del alcornoque y es 100 % natural y reciclable. Sus propiedades naturales se mantienen inalterables y tienen un bajo impacto ambiental. Todos los paneles sándwich para cubiertas de Caliplac están compuestos de tres capas y ofrecen la posibilidad de elegir entre un núcleo de poliestireno extruido (XPS) o de aglomerado de corcho expandido (bioconstrucción).

Caliplac cuenta con diferentes tipos de acabados en madera de diferentes árboles que la hacen una oferta variable y muy atractiva. Fácilmente, sus diseños y materiales pueden aplicarse a estilos de todo tipo, desde conservadores o campestres, hasta más vanguardistas, urbanos y contemporáneos. Se realizan acabados en friso de abeto tipo nogal, blanco decapé, sencillo y otros. Si los acabados en madera no son lo que se estaban buscando, también se puede elegir entre otro tipo de materiales, como aglomerado hidrófugo, cemento madera o cartón y yeso. En cualquiera de estos paneles se garantiza su solidez y evitan la filtración de humedad.

La madera siempre está de moda Las cubiertas en madera gozan de una apariencia llamativa, evocan elegancia y siembran un ambiente acogedor. La madera es un material cómodo, multifuncional, atractivo y, sobre todo, actual. Sí, pese a que se ha usado durante siglos, la madera tiene esa capacidad de permanecer y verse diferente y moderna al mismo tiempo, se puede apreciar en diferentes colores, texturas, estilos y contextos, y sigue gustando.

Las cubiertas tipo sándwich de Caliplac son estructuras atractivas, resaltan a la vista y llenan de personalidad la construcción. Su diferenciación es una ejecución y fabricación menos contaminante, ya que logra su objetivo conservando las propiedades naturales de los materiales que usa y sin recursos químicos. Además, es una opción muy acertada por la reducción en los gastos y tiempos de ejecución que representa una obra.

Los paneles sándwich de cubierta para bioconstrucción de Caliplac ofrecen excelentes propiedades acústicas y son recomendables por su alto valor ecológico.



