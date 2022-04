Foro de Liderazgo Empresarial: qué es y por qué asistir Se celebrará presencialmente el martes 14 de Junio de 2022 en Madrid Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 28 de abril de 2022, 09:26 h (CET) Si te dedicas al mundo empresarial o sigues todas sus novedades de cerca, no puedes perder de vista la próxima edición FLE 2022, el Foro de Liderazgo Empresarial, que se celebrará presencialmente el martes 14 de Junio de 2022 en Madrid.

En qué consiste el Foro de Liderazgo Empresarial

Pues bien, se trata de un espacio que aúna liderazgo, empleo, nuevas tecnologías y educación a través de un evento único en el que empresarios, directivos, emprendedores, periodistas, inversores, banqueros y personal del sector público ponen en común sus estrategias y puntos de vistas respecto a la realidad del momento de las empresas y los negocios, dando una valiosa información a los más de 200 asistentes.

De este modo, se genera un encuentro en el que la capacidad de liderazgo, el talento y la gestión se dan la mano en un entorno innovador en el que las ponencias, mesas redondas, entrevistas y premios al liderazgo empresarial son los verdaderos protagonistas. En definitiva, se trata de un emplazamiento único en un lugar lleno de oportunidades si lo que se busca es hacer networking y desarrollar nuevas líneas de negocio.

Basta con ver la potente cartera de ponentes con la que cuenta para ver que se trata de un evento en el que se puede aprender y mucho de la experiencia de los líderes del sector empresarial que no dudarán en compartir los aspectos más relevantes de su día a día en al actualidad.

Un evento en un lugar único

Y todo ello en un emplazamiento único también, en concreto, en uno de los hoteles más emblemáticos y lujosos de Madrid: el salón Granados del Hotel InterContinental que será precisamente el emplazamiento que sirva para albergar esta IV edición.

Además de ser una excelente oportunidad para acudir un evento empresarial de primera también lo será para conocer de cerca lugares únicos y con mucha historia como es el caso de este salón Granados que fue reformado en 2013 para hacer compatible una estética actual y una alta funcionalidad con la conservación de la imagen propia del hotel, creada por el arquitecto Feduchi en los años 50.

Diferentes stands y tipos de entrada

El Foro de Liderazgo Empresarial cuenta con diferentes patrocinadores y stands en los que podrás encontrar a los líderes del sector, las empresas más punteras se dan cita en esta edición presencial del prestigioso FLE.

Del mismo modo para los interesados en asistir deben tener presente que hay diferentes tipos de entrada. Por un lado, el pase que da acceso al evento desde las 11 de la mañana a las 21:30 pero que no ofrece acceso a la comida.

Por otro lado, la entrada que incluye el almuerzo y la entrada al evento y, en tercer lugar, la entrada para poder acudir tan sólo al almuerzo. Cada tipo de entrada tiene un coste diferente que va desde los 50 euros y hasta los 100 en función de la modalidad que escojas. Opciones que se adaptan a todo tipo de preferencias y bolsillos y que te permitirán estar presente de un modo u otro en uno de los eventos empresariales más relevantes del año.

El Foro de Liderazgo Empresarial, uno de los mejores modos para hacer networking

