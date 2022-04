Ejecuciones hipotecarias tras la pandemia, por Te Compro La Casa Emprendedores de Hoy

La inesperada experiencia de enfrentar y convivir con una pandemia cambió la vida de todos a nivel mundial. La emergencia afectó a todos los sistemas de mercado y sus condiciones llevaron a la gente a replantearse su modo de vida.

Tras dos años de pandemia, la situación hoy en día es distinta. En el periodo de recuperación actual, muchas personas han aprovechado para llevar a cabo algún que otro cambio sustancial en su modo de vida. Durante todo este tiempo, han surgido negocios, otros se han reciclado y los menos afortunados han quebrado. De entre todos los sectores, el inmobiliario ha presentado una mayor demanda y más cambios en las peticiones y necesidades de los clientes.

También han surgido inmobiliarias en Madrid como Te Compro la Casa que ofrece una alternativa de soluciones para personas con problemas inmobiliarios que, aparentemente, no tienen salida. Al fin y al cabo, son personas con problemas económicos que deciden deshacerse de un inmueble y aligerar así sus cargas en este sentido.

El COVID-19 generó un aumento de los conflictos La emergencia sanitaria no solo evidenció problemas y carencias en el sistema sanitario, también en el económico y social. Se pusieron sobre la mesa conflictos personales y familiares que tuvieron que resolverse lo antes posible. Aumentó el porcentaje de divorcios y las innumerables pérdidas de seres queridos llevaron a instancias legales a familias para la repartición de herencias y patrimonios.

También empresarios y empleados se vieron afectados por la quiebra de sus negocios o por la pérdida de su empleo y, por otra parte, la situación llevó a muchos a migrar de su ciudad de origen o regresar a la misma. Muchas personas decidieron poner en venta o alquiler sus propiedades para comenzar de nuevo. Sin embargo, muchos de los inmuebles estaban en procesos estancados por las diferentes problemáticas que presentaban sus propietarios.

Soluciones inmobiliarias en Madrid En medio de la crisis, en Madrid, surge Te Compro la Casa, una alternativa inmobiliaria solidaria que soluciona el problema de los propietarios agobiados por las difíciles condiciones de sus inmuebles, los cuales no se han podido vender. La iniciativa reúne a un número importante de inversionistas que apuestan por una serie de propiedades con estas características, como una oportunidad de incrementar ingresos sin riesgo alguno.

Ante el crecimiento de la demanda inmobiliaria en pandemia, un equipo de profesionales con una amplia experiencia en el sector inmobiliario identificó el problema y fundó una relevante estrategia que fortalece la economía y ayuda a quienes no pueden liberarse de sus inmuebles. Muchas veces, para librarse rápidamente del conflicto, los propietarios aceptan vender el patrimonio en acuerdos desfavorables, ya que se devalúa la propiedad y no se obtiene el precio justo que merece el inmueble.

Te Compro la Casa compra viviendas a un precio justo, dignificando la vida de sus dueños y quitándoles un peso de encima. Los profesionales reciben las peticiones a través de su página oficial y brindan soluciones inmobiliarias en Madrid y ciudades cercanas.



