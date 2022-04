Condenada a devolver más de 37.000 € por una tarjeta revolving Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Manacor ha establecido una devolución de 37.000 € a un afectado por una tarjeta revolving de la entidad financiera Wizink, defendido por el despacho de abogados Martínez-Blanco Abogados, especialistas en derecho bancario y financiero.

Además, la entidad financiera ha sido condenada a la devolución de los intereses legales y al pago de las costas procesales, consiguiendo que el afectado no solo se haya liberado de la deuda que le quedaba pendiente de pago, sino que además cuente con una de las indemnizaciones más altas conseguidas en tribunales hasta la fecha.

En qué consisten las tarjetas revolving Si no se dispone de efectivo para hacer una compra que se desea fervientemente o que se necesita tanto como el aire, existen dos formas de hacerla a través del uso de tarjetas de crédito: pagar a mes vencido o recurrir a las tarjetas revolving.

Las tarjetas revolving también se han dado a conocer como tarjetas abusivas, calificativo que define muy bien su forma de operar. Su sistema se basa en aprovecharse de la necesidad o del fervor del comprador, para endulzarlo con un pago a plazos.

Es decir, permiten comprar hoy y pagar cómodamente en plazos que se extienden en el tiempo. Evidentemente, a cambio de intereses considerados usureros. Su TAE mayor al 25 % ha llevado a muchas entidades financieras a tener que enfrentar sentencias judiciales por concepto de usura, la mayoría de las cuales han sido resueltas a favor del cliente. En consecuencia, las financieras abusivas que disfrazaban su imponente lucro tras una flexibilidad nunca antes vista se han visto obligadas por ley a devolver el dinero cobrado de forma abusiva y a cancelar la deuda de sus clientes.

Reclamar las tarjetas revolving La respuesta se encuentra en la Ley de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura. Además, a esta ya conocida ley, se la suma la nueva normativa que entró en vigor el 2 de enero de 2021 a través de la Orden Ministerial ETD/699/2020, la cual tiene el objetivo de establecer mejoras en la transparencia financiera, debido al enorme incremento de las operaciones con tarjetas y préstamos en modalidad revolving.

De qué manera reclamar las tarjetas revolving El primer requisito para poner en marcha una reclamación es que el afectado se encuentre pagando o haber pagado intereses demasiado altos por las compras a través de una tarjeta que opere bajo esta modalidad. El segundo y más importante es contar con un abogado especialista en reclamaciones de esta naturaleza. Este profesional se encargará de estudiar el caso y evaluar su viabilidad y las probabilidades de éxito.

Los afectados por tarjetas revolving pueden ponerse en contacto con Martínez-Blanco Abogados para recibir un estudio personalizado de su caso y tarjeta para analizar la viabilidad del caso y calcular las cantidades que pueden ser objeto de devolución. Además, se puede acceder a su página web para contactar con ellos y buscar en su listado si la tarjeta es reclamable.



