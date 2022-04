¿Qué ventajas ofrece la residencia de estudiantes My New House? Emprendedores de Hoy

En la universidad, comenzar una nueva etapa de formación implica una serie de cambios en la vida de los jóvenes que incluye decisiones importantes para el futuro de sus vidas.

Desde elegir qué carrera estudiar y en qué centro de estudios hacerlo, hasta salir de la ciudad natal en busca de un lugar que ofrezca una ubicación cercana a la sede universitaria. Para ello, My New Housees una residencia de estudiantes en Villaviciosa de Odón, con todas las comodidades para quienes deseen estudiar en los campus universitarios ubicados en la Comunidad de Madrid.

¿Por qué alojarse en una residencia de estudiantes? Elegir vivir en una residencia de estudiantes como My New House tiene ciertas ventajas. En primer lugar, al tener un número de plazas limitado, el servicio puede adaptarse a las necesidades de los residentes, brindándole tranquilidad a sus padres a través de un seguimiento personalizado de los inquilinos. Asimismo, este espacio cuenta con distintos tipos de habitaciones, espacios comunes y al aire libre para interactuar con los demás jóvenes o disfrutar del tiempo de ocio.

Entre los beneficios a los que pueden acceder los habitantes de la residencia se pueden mencionar la atención personalizada durante todo el día, la libertad de horarios y la seguridad nocturna, con cámaras de vigilancia en las entradas y los pasillos. Además, posee una zona de aparcamiento y servicios de comedor, baño, limpieza de habitaciones, internet, fotocopiadora y escáner, entre otros.

Villaviciosa de Odón ofrece cercanía y confort La ubicación de la residencia My New House es un plus para quienes deban asistir a clases en la Universidad Francisco de Vitoria, ESIC, la UEM, Universidad CEU San Pablo o Universidad Rey Juan Carlos, dado que al estar situada en el parque empresarial Villapark, cuenta con paradas de autobús cercanas, ya sea para llegar a dichas instituciones o para disfrutar de la capital, que se encuentra a tan solo a 23 kilómetros.

Respecto a las habitaciones, existen diferentes unidades con costes diferenciados, según sus prestaciones. Los precios van desde los 860 € mensuales para una habitaciónexterior doble de 22 metros cuadrados, los 920 euros al mes para habitaciones dobles con suite o los 980 € para la habitación suite individual. Cabe destacar que todas las opciones incluyen desayuno y elementos como mesas de estudio, sillas giratorias, ropa de cama y toallas, cafeteras, microondas, armarios y estanterías, entre otros.

En este sentido, esta residencia es una de las opciones más indicadas para vivir y disfrutar una etapa tan importante en el desarrollo educativo, en un espacio moderno y con todo tipo de facilidades, ya sea para estancias cortas o largas.



