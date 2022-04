Multiply School sobre cómo el LinkedIn Building puede ayudar a un negocio Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 15:22 h (CET)

Algunas plataformas, como LinkedIn, permiten a los profesionales contactar con otros del mismo ámbito y analizar de cerca cómo se encuentra el mercado laboral y qué oportunidades de empleo o negocio hay disponibles para ser aprovechadas.

Dentro de esta red social se han desarrollado iniciativas digitales eficaces como social selling, una nueva herramienta que forma parte de la estrategia digital LinkedIn Building y que tiene como objetivo conectar con los clientes potenciales de una manera más efectiva y cercana. Multiply School es una academia que se encarga de formar a empresarios y profesionales independientes a través de cursos modernos y eficientes, entre los que se encuentra la formación LinkedIn Building Social Selling.

Características del curso LinkedIn Building Social Selling Con la formación LinkedIn Building Social Selling, los alumnos pueden aprender tácticas durante el curso que ayuden a las empresas a crecer exponencialmente sin la necesidad de realizar grandes inversiones. Las personas que se formen en este curso de Multiply School formarán parte de equipos comerciales que se encuentren cualificados para buscar prospectos ideales a través de LinkedIn, concertar citas e incrementar las ventas empresariales de forma satisfactoria.

El curso cuesta 650 € y ofrece la oportunidad a empresarios, emprendedores y asesores comerciales de diferentes organizaciones de convertir a LinkedIn en una máquina generadora de citas efectivas.

Por otra parte, el social selling en LinkedIn tiene como objetivo establecer una metodología que se adapte con facilidad a los requerimientos de cada iniciativa comercial. Para realizar este aprendizaje en Multiply School, lo primordial es tener conocimientos básicos sobre esta red social.

El poder de LinkedIn Building en el mundo empresarial Hoy en día, las redes sociales permiten agendar citas comerciales con mayor agilidad y establecer relaciones que generen más confianza con los clientes. Tácticas digitales como el LinkedIn Building, no solamente permiten convenir encuentros importantes para el crecimiento de las compañías, sino que también consiguen un mejor posicionamiento de marca y mayores visitas de usuarios a las páginas web corporativas, clientes que realmente están interesados en adquirir nuevos productos o servicios.

Cabe destacar que herramientas como el LinkedIn Building buscan, además, que se cimenten relaciones sólidas con los compradores y que no solamente se hable de costes durante los encuentros comerciales que se concerten. En definitiva, LinkedIn Building es la estrategia digital que incluye herramientas como el social selling, y que Multiply School enseña en España a emprendedores, ejecutivos de cuenta y empresarios que desean capacitarse en nuevas metodologías de ventas online.



