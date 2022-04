La División Lighting de Tempel Group presenta su plan estratégico para la iluminación de campos deportivos Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 16:57 h (CET) El plan estratégico para 2022, ideado por la División de iluminación de la empresa especializada en el sector energético, ha sido presentado en el mes de Abril en las instalaciones que la compañía posee en Barcelona En las reuniones comerciales anuales realizadas a principios de abril en la Delegación de Barcelona de Tempel Group, decidieron las líneas de negocio y de producto que serán claves para 2022 y 2023 tanto para la Península Ibérica como para los países de Latinoamérica en los que está presente la compañía.

Una de estas líneas de negocio que serán prioritarias y en las que Tempel Group es especialista, es la realización de proyectos integrales de iluminación interior y exterior para uso profesional. Ante el desafío de afrontar una cada vez mayor demanda de eficiencia y ahorro energético realizan una apuesta clara por la integración de la tecnología LED.

De este modo, y gracias a su equipo de profesionales altamente cualificados, ofrecen un servicio de asesoramiento exclusivo y personalizado que logra adaptar sus proyectos a todo tipo de clientes y presupuestos. Además, debido a la dilatada experiencia en el sector y la sensibilidad lumínica acompañan a sus clientes durante todo el proceso de ejecución y postventa del proyecto.

El departamento de proyectos lumínicos perteneciente a la División Lighting de Tempel Group, realiza un estudio personalizado en función de las necesidades o carencias de cada caso con la finalidad de desarrollar soluciones adaptadas que garanticen un óptimo sistema de iluminación. Dentro de este proceso, seleccionan el producto que creen que se adapta mejor y realizan estudios de eficiencia energética y ahorro con la finalidad de asegurar la máxima calidad y ahorro. Por último, dentro de su estudio lumínico 3D simulan de manera precisa y realista el resultado que se obtendría con la implantación del sistema para comprobar si se trata de una solución adecuada.

Las soluciones ofrecidas por Tempel Group dentro del plan estratégico están enfocados a ser implementados en diferentes espacios deportivos como pistas de fútbol, pádel o tenis, recintos de multideportes y piscinas.

En todos los equipamientos mencionados el objetivo principal es ofrecer una visibilidad adecuada para la práctica de los diferentes deportes. No obstante, tienen en cuenta las características de cada deporte y sus necesidades lumínicas. Así, en el caso del pádel se busca una minimización de los efectos deslumbrantes y la uniformidad en todo el campo; en el tenis se pretende una adaptación a los requisitos de alumbrado basados en la distancia de visión de los espectadores; en las piscinas, al tratarse de un entorno extremadamente reflectante, es imprescindible la uniformidad del campo de visión y lograr altos niveles de iluminación vertical predominantemente indirecta. Por último, en el caso de las pistas de fútbol el objetivo es ofrecer un confort visual que facilite la visión del juego y permitir un encendido y apagado instantáneo de los proyectores.

En cualquier caso, en todas las instalaciones deportivas en las que realiza la instalación lumínica, Tempel Group cumple con las exigencias en la norma UNE-EN12193.

Sobre Tempel Group

Tempel Group es una compañía creada en Barcelona con 43 años de experiencia, que ha desarrollado su actividad a través de cuatro áreas de negocio: Energía, Ingeniería, Consumo y Servicios, y que actualmente dispone de actividad comercial en más de 21 países y sedes propias en 17 ciudades.

El foco y visión i+D de la empresa, está puesto en el desarrollo inteligente de proyectos de eficiencia energética a través de una gran oferta de soluciones integradas de vanguardia, que conllevan la transición de la sostenibilidad y el uso de energías limpias mediante la integración de tecnologías tradicionales con tecnologías avanzadas de gestión energética e Internet of Things en el campo de la iluminación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.