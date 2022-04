El escritor Ronald Guzmán relata la dura realidad de la emigración en 'Nadie te lo dirá antes de partir' Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 12:37 h (CET) La obra detalla las experiencias de algunas personas que se han visto forzadas a buscar un nuevo hogar en el extranjero, incluyendo las del propio autor, y ofrece algunas sugerencias para preparar la mente para este arduo viaje El escritor Ronald Guzmán refleja la difícil situación de los emigrantes en su obraNadie te lo dirá antes de partir. Sugerencias durante el exilio del venezolano (Editorial Letrame).

Este autor novel venezolano irrumpe en el panorama literario con un libro en el que proporciona a los lectores algunas recomendaciones para afrontar la partida de su país natal. Estar en contacto con la crisis de Venezuela le impulsó a plasmar sus experiencias como migrante para ayudar a todos aquellos que, como él, se van a ver obligados a buscar un lugar donde empezar de cero.

"El hecho de ser migrante y que a su vez me dedique laboralmente a ayudar al refugiado me brindó siempre una perspectiva complementaria de cómo analizar el tema migratorio. Para ser sincero, esta ventaja no la había sabido reconocer hasta hace poco. A pesar de que migrar también fue un exigente reto para mí, con el tiempo y el aprendizaje que me otorgó, me sentí cómodo aconsejando a amigos y familiares que buscaban dejar el país. El estar en contacto con el drama de la crisis migratoria en Venezuela fue el catalizador que me condujo a reflexionar en cómo ayudar de forma sostenible al mayor número de personas. Así nacieron las primeras líneas de Nadie te lo dirá antes de partir".

Ronald Guzmán se dirige a Jenny, una joven que va a dejar atrás todo lo que conoce y a comenzar su viaje. Esta muchacha representa a todas las personas que se encuentran en una situación como la suya, por lo que los lectores podrán identificarse con ella y sentir directamente cómo el autor habla con ellos.

El escritor presenta todos los consejos y las sugerencias que le hubiera gustado que le dieran a él antes de cambiar su vida por completo. Y lo hace con una mezcla de delicadeza y crudeza a partes iguales, sin olvidar en ningún momento las razones por las que las personas se marchan y la complejidad que dicho cambio seguramente les provocará. Gracias a esta nueva forma de abordar el exilio los lectores podrán afrontarlo con más resiliencia y fuerza mental.

Pese a centrarse en la migración venezolana, el autor expone no solo su propia historia, sino la de emigrantes refugiados de distintos países a los que pudo conocer gracias a su labor como trabajador humanitario y que narran el drama que les obligó a huir y abandonar su hogar y su familia para poder vivir.

"El mensaje de la obra no está limitado al venezolano migrante. El reconocimiento y concientización de lo que le ocurre al refugiado en distintas partes del mundo concierne a los ciudadanos globales en los cuales nos hemos convertido. El drama afgano y las penosas condiciones de muchos centros para refugiados en las islas griegas son algunos de los episodios que no deben transformarse en algo «normal». Soy partidario de que conocer un poco más estas realidades ejerce una función no solo informativa, sino que participa activamente en la lucha contra la discriminación y la xenofobia".

El autor proporciona además pequeños fragmentos históricos para recordar que las crisis migratorias no son algo estrictamente actual, sino que se han producido a lo largo del tiempo.

Ronald Guzmán transmite con esta obra un mensaje humanitario con un gran impacto social: los emigrantes y refugiados no huyen por su propia voluntad, hay fuerzas mayores como conflictos sociopolíticos o bélicos, entre otros, que los obligan a hacerlo.

"De ser receptores de migrantes nos ha tocado ahora migrar… Aceptemos esta nueva realidad. La historia parece ser algo cíclico y en un futuro próximo quizás seremos una vez más anfitriones de aquellos que huyen de las consecuencias de un eminente calentamiento global. Y si actuamos de la manera correcta para con el migrante, pues entonces hemos aprendido la lección".

Nadie te lo dirá antes de partir no solo es un libro de ayuda: es un libro de experiencias reales; un libro que abrirá los ojos a más de uno y del que no solo los migrantes, sino todas las personas, podrán aprender.

La obra de Ronald Guzmán ya está disponible en las librerías para todos aquellos que deseen un cambio positivo en el mundo.

