El crecimiento de Sonora

miércoles, 27 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Durante años, muchos compositores musicales y creadores de contenido en audio, se han visto limitados a la hora de acceder a herramientas que les permitan promocionar y distribuir su arte al mundo.

Sin embargo, con la llegada de Sonora, una de las primeras plataformas en el mercado NFT dedicada a este tipo de contenido, las cosas han cambiado considerablemente, permitiendo que estos artistas puedan acceder a las herramientas y oportunidades que necesitan. Tanto es así, que la empresa ha venido experimentando un crecimiento notable, ya que cada vez más colaboradores se unen a ella para proporcionar a los nuevos talentos las herramientas que necesitan para llevar su arte a otro nivel.

Sonora, una plataforma que crece exponencialmente Sonora es una empresa que se encarga básicamente de brindar exposición y oportunidades, tanto a la actual como a las futuras generaciones de compositores y creadores de contenido de audio, para que su arte pueda llegar al mundo y puedan ser reconocidos y recompensados por ello. La web ha logrado posicionarse como uno de los primeros marketplace de NTF exclusivo de audio, con lo cual ha conseguido llamar la atención no solamente de artistas sino también de profesionales colaboradores. Todo esto ha hecho que la empresa esté ahora mismo experimentando un crecimiento acelerado, no solamente en el mercado sino también en sus redes sociales, atrayendo a cada vez más personas.

La llegada de más colaboradores ha sido un hecho de suma importancia, ya que se trata de profesionales de la música, de la producción y posproducción musical, entre otros, que, a través de Sonora, proporcionan a los nuevos talentos las herramientas que necesitan para producir, promocionar y distribuir su arte de manera profesional. Estas son, por ejemplo, softwares de grabación, instrumentos musicales digitales o reales o servicios de producción de audio.

Beneficios sin precedentes que llegan con cada nuevo colaborador La llegada de nuevos colaboradores significan nuevos servicios, y, por lo tanto, mayores beneficios para los usuarios y afiliados de Sonora, quienes tendrán acceso aún a más herramientas y oportunidades sin precedentes. En otras palabras, con la aparición de esta plataforma en el mercado del audio y de los NTF los creadores de música, podcast, audiolibros, etc. podrán hacer un trabajo de calidad para su comercialización, con pleno poder y derecho sobre su arte, de una manera prácticamente gratis, mientras obtienen múltiples beneficios por ello.

Para conocer todo lo que Sonora y la llegada de nuevos colaboradores tienen para ofrecer, lo que hay que hacer es visitar su web. Allí hay mucha más información acerca de todo lo que creadores y compositores pueden hacer y lograr a través de ella y de cómo su NFT propio puede incluso proporcionarles aún más beneficios interesantes.



