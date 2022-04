Constitución de empresas en Mataró de la mano de Gescobar Assessors i Consultors Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 15:54 h (CET)

Dado a la relevancia que tienen las nuevas compañías en la economía nacional, surge la necesidad de entender cómo llevar a cabo la constitución de empresas en Mataró con bases sólidas, de manera que permita el éxito del emprendimiento. Durante la entrega del Premio Nacional pyme del Año 2021, el rey Felipe VI elogió la labor de las pequeñas y medianas empresas. En esta celebración, se recalcó que las pymes son creadoras de hasta un 66 % del empleo en el país.

Al respecto, cada localidad tiene sus propios reglamentos y para quienes residan en Mataró, la compañía Gescobar Assessors i Consultors ofrece sus servicios en todos los trámites legales.

Los requisitos para constituir una empresa en Mataró El primer paso para constituir una empresa en Mataró es evaluar las licencias municipales y comprobar las limitaciones que se establecen en el Reglamento de Actividades de Mataró. Según el tipo de acción, existen determinados trámites que se deben llevar a cabo. Por ejemplo, las actividades comerciales con superficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados, deben tener una licencia comercial. En caso de que se desee constituir la empresa dentro de un edificio, es necesario comprobar que este cumpla con los requisitos de accesibilidad.

En caso de que el local necesite obras de adecuación, se debe solicitar la licencia o permiso de obras. Después de resolver los trámites municipales, es necesario revisar las formas jurídicas y obligaciones fiscales y laborales. Entre estas diligencias, destaca el registro mercantil.

¿Cómo organizarse para constituir una empresa en Mataró? Algunos nuevos empresarios al notar la cantidad de trámites para crear una empresa pueden verlo como algo complicado. Sin embargo, los expertos indican que la clave está en la organización y en tener un buen asesoramiento. Para constituir una empresa o Sociedad Limitada, lo primero que se debe hacer es solicitar una denominación en el Registro Mercantil Central, ya que existen cinco diferentes. El siguiente paso es asistir al Notario de la Escritura de Constitución de Sociedad y solicitar el NIF definitivo.

Para poder concentrarse en el negocio y no en los trámites legales, se recomienda buscar ayuda profesional. En la empresa Gescobar Assessors i Consultors se encargan de realizar todas las gestiones en solo 5 días laborables. Sus profesionales tienen una amplia experiencia en la creación de empresas, por lo que pueden resolver las dudas de sus clientes rápidamente. Además, también ofrecen asesoría fiscal y legal para que no quede ningún tema sin resolverse.

Los nuevos empresarios tienen un camino prometedor a futuro, solo deben enfocarse, apegarse a las leyes y solicitar asistencia de profesional.



