La importancia de la especialización en el mercado de la traducción profesional Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 15:36 h (CET)

La traducción profesional, en un mundo completamente globalizado, es un área de estudio extensa porque cada vez son más los sectores que necesitan este tipo de servicios para comunicarse y compartir recursos.

Por lo tanto, los traductores deben aprender temas específicos y generales que les permitan desenvolverse de forma eficaz en el ámbito laboral. La Academia de los Grandes Traductores ofrece diversos programas de formación online para que los intérpretes puedan acceder fácilmente al mercado de la traducción profesional. Entre estos programas, se encuentran los cursos para traducción financiera, económica, tecnológica y jurídica, entre otras.

¿Qué formación se necesita para entrar al mercado de la traducción profesional? Academia de los Grandes Traductores es una empresa que durante mucho tiempo ha estudiado las distintas temáticas que permiten a los traductores obtener una formación profesional y completa. A diferencia de los másteres tradicionales, esta se centra en áreas como la traducción jurídica, financiera y económica para preparar a sus estudiantes para enfrentarse al mercado laboral actual. Asimismo, enseñan a gestionar herramientas de traducción asistida como Trados Studio, la cual ayuda a ahorrar tiempo, reutilizar traducciones, ganar coherencia en el trabajo, etc.

La Academia de los Grandes Traductores tampoco deja de lado la era digital y por ello ofrece una masterclass sobre tecnologías de la traducción para quienes buscan especializarse en el área. Además de esto, la empresa tiene otros cursos que mejoran la eficiencia del traductor tanto a nivel personal como profesional. Entre estos cursos se pueden mencionar: “Cómo vivir y disfrutar de la traducción”, “Club de los Grandes Traductores” con membresía incluida y “Gestiona tu negocio de traducción con eficacia”, entre otros.

¿Por qué prepararse para el mercado de traducción profesional? Internet ha permitido que personas de todo el mundo consigan conectarse entre sí y comunicarse de forma efectiva para comercializar, aprender o discutir temas de interés. Estos temas o áreas específicas pueden ir desde el ámbito económico, financiero o jurídico, hasta el ocio y entretenimiento. Por lo tanto, cada día las empresas buscan traductores que estén capacitados por abordar cada una de estas áreas, por lo que es importante que se especialicen en al menos algunas de ellas. Además de esto, hay habilidades que solo se adquieren en el campo laboral, por lo cual la Academia de los Grandes Traductores ofrece a sus estudiantes un acompañamiento profesional. Este acompañamiento es llevado a cabo por parte de expertos en el sector de la traducción a nivel nacional e internacional y su objetivo es enseñar a otros cómo desenvolverse en el mercado actual. A su vez, les ayudan a confeccionar su currículo, encontrar clientes tanto en el entorno físico como online, etc.

El sector de la traducción profesional está avanzando casi tan rápido como el tecnológico. Por esta razón, la Academia de los Grandes Traductores ofrece formaciones online que ayudan a los traductores profesionales a adaptarse y enfrentar estos nuevos cambios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.