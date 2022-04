Luisa Darriba, la experta que ha llevado su color desde su peluquería en Redondela al resto del mundo Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 13:52 h (CET)

Para mucha gente, los coloristas en las peluquerías son únicamente personas dedicadas a teñir el cabello de sus clientes de un color concreto. Pero la realidad es que se trata de toda una ciencia y un arte que exige de muchos conocimientos, ya que en esta profesión el color se desarrolla con el objetivo de obtener unos valores numéricos que serán los que determinen los mejores tonos para cada cliente.

Esta compleja tarea es justamente en la que se especializa Luisa Darriba, especialista en color con más de 19 años de trayectoria, una peluquería en Redondela propia y una amplia experiencia trabajando para distintas y reconocidas marcas internacionales.

Una trayectoria marcada por el color Con casi 2 décadas dedicadas al arte del color en el mundo de la belleza y la peluquería, Luisa Darriba se ha consolidado como toda una especialista de renombre en el sector. A lo largo de su trayectoria ha conseguido formarse y crecer a tal punto de convertirse en una experta Tiene su propia peluquería en Redondela, ubicada concretamente en la Avenida Ernestina Otero, en Pontevedra. Fue su dedicación, sus conocimientos y su talento para el color lo que la llevó también a convertirse en formadora, enseñando a otros este arte en el mundo de la peluquería. De hecho, Luisa ha trabajado en formaciones para varias marcas de talla internacional, como por ejemplo Vegetalement Provence y Aveda, ahora mismo se encuentra trabajando con Mounir, la marca del famoso colorista libanés, la cual la ha llevado a viajar hacia lugares como Bucarest o Dubai. Esta colaboración en particular ha logrado abrirle todavía muchas más puertas, dándole un mayor reconocimiento a nivel nacional y afianzándola como toda una referente del color,

Un trabajo hecho con dedicación que ha logrado rendir frutos El excelente trabajo realizado por Luisa Darriba y las colaboraciones realizadas para otras marcas internacionales, especialmente para Mounir, ha conseguido traer recompensas. Por un lado, está el rápido crecimiento que obtuvo su perfil en Instagram después de todo esto, pasando de tener un par de miles de seguidores, hasta llegar a los 11 mil que posee actualmente y que siguen aumentando. Pero no fue solo en las redes donde Luisa experimentó un crecimiento notable, sino que también su salón se volvió aún más reconocido y el número de clientes aumentó exponencialmente. De hecho, hoy en día el lugar es visitado por personas de todas partes de Galicia, e incluso de otras comunidades, para hacerse el color con esta profesional. Entre ellos han llegado presentadoras, actrices, blogueras y trabajadores de la televisión, entre otros. Todo ello es la recompensa que ha recibido Luisa Darriba por el trabajo profesional que ha desarrollado la experta en este arte durante años.



