Consulweb se acredita como agente digitalizador en Barcelona

martes, 26 de abril de 2022, 13:53 h (CET)

Con la inminente necesidad que tienen las pequeñas empresas de cubrir todas las áreas digitales, Consulweb se suma como agente digitalizador en Barcelona para cubrir, con sus servicios, todo lo que se especifica en el Kit Digital para las microempresas y emprendedores que se vieron afectados por la pandemia del 2020.

Esta iniciativa por parte de la Unión Europea busca implementar una subvención completa con respecto a las soluciones digitales que necesitan todas las empresas en el país para aumentar su margen de ventas.

Consulweb como agente digital en Barcelona A medida que van pasando los años, la presencia digital sigue siendo la urgencia primordial que deben abarcar todas las empresas si quieren llegar a un gran número de clientes. En vista de que todos los consumidores antes que salir a comprar un producto prefieren buscarlo en Google y comprarlo por internet, todas las microempresas que no tengan su tienda en línea están perdiendo muchas posibilidades de ventas.

Muchos expertos aseguran que, si una empresa no está en internet, no existe, es por ello que es fundamental contar con un agente digitalizador que se especialice en la transformación de negocios en el ámbito digital, para hacer la transición completa a este ámbito. Consulweb es una agencia de marketing digital y diseño web en Barcelonaque, con más de 20 años de experiencia, se encarga de digitalizar cualquier tipo de empresa y, de igual manera, implementar todas las estrategias que son necesarias para tener un crecimiento orgánico.

Es importante destacar que el kit digital está dirigido a las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos que cuentan con un volumen de trabajadores entre 1 hasta 50. Aquí, pueden obtener un total de 12.000 € para todo el proceso que requiere un agente digitalizador en Barcelona.

Herramientas digitales necesarias para crecer en internet Conociendo todos los beneficios que trae consigo la presencia en internet, Consulweb pone a disposición sus servicios completos como agente digital. Entre estos, resalta el diseño de los diferentes portales web corporativos que necesita una empresa, realizados con las últimas técnicas en diseño UX/UI, para proporcionar confianza desde que el cliente da el primer clic en la página. Así como esto, también incluye la seguridad y los análisis en métricas de toda la página.

De modo similar, se incluye la gestión de cliente y proveedores por medio de este mismo sistema, ya que una microempresa no requiere solo una buena imagen, sino también una administración digital, adecuada a sus necesidades. Así, las redes sociales juegan un papel fundamental para captar potenciales clientes que posteriormente accederán a la página web a comprar el producto o servicio, es por ello que Consulweb como agente digitalizador proporciona una gestión completa en las redes más importantes.

En ese sentido, todas las empresas en Barcelona que cumplan con los requisitos para solicitar el kit digital pueden acceder a la página web, llenar el formulario y comenzar a digitalizar su emprendimiento.



