Interovic y Provacuno presentan primera campaña europea para impulsar el bienestar animal de los rumiantes

Se trata de una campaña a tres años financiada con fondos europeos que tendrá lugar en España y Hungría. Las interprofesionales del cordero de España y Hungría (Interovic y JTT) junto con la del vacuno de carne español (Provacuno) han desarrollado esta campaña para promover el bienestar animal, así como los sellos de certificación acreditados que lo garantizan. Durante el acto se ha dado paso a la lectura del manifiesto del Compromiso Bienestar Animal de estas organizaciones En un evento que ha tenido lugar en la sede de la Comisión Europea en Madrid, las organizaciones interprofesionales del cordero y el vacuno de carne español (Interovic y Provacuno, respectivamente), han presentado el plan de promoción que durante el periodo de 2022 a 2024 van a realizar junto con la interprofesional húngara del cordero (JTT). Un plan que está financiado con fondos europeos para la promoción del bienestar animal y de los sellos certificados y acreditados que lo garantizan.

Se trata de una campaña que viene a dar respuesta a las demandas de los ciudadanos europeos en materia de bienestar animal ya que, según los datos del Eurobarómetro Attitudes of European citizens towards AW, el 94% de los europeos considera que es importante proteger el bienestar de los animales de granja y, además, la opinión pública exige y requiere más información sobre las condiciones en las que se crían los mismos.

Por esta razón, Interovic y Provacuno se han unido a través del “Compromiso Bienestar Animal” para desarrollar unos sellos de certificación acreditada en bienestar animal acordes con el principio de “Las cinco libertades” [1] de la Organización Internacional de la Salud Animal (OIE), con todos los requisitos que en esta materia exigen la UE y autoridades nacionales.

A estas exigencias se ha añadido un importante número de compromisos voluntarios, todos ellos objetivos basados en criterios científicos, que analizan en profundidad al animal, su entorno y la relación que tiene con las personas que lo cuidan para, de este modo, garantizar el bienestar animal de los rumiantes a través de la certificación que realizan las certificadoras acreditadas para tales fines.

Además, estas organizaciones han creado estos sellos a disposición de todos los productores europeos que lo requieran, como ha sido el caso de la interprofesional húngara JTT, que ha desarrollado su certificado gracias a la colaboración que le han prestado las dos interprofesionales españolas y que participa con ellas en esta campaña de promoción europea.

En palabras del presidente de Provacuno, Eliseo Isla, “la certificación acreditada no solo es una garantía para el consumidor, sino que también lo es para el propio ganadero, quien, gracias a la certificación, se somete a un proceso de mejora continua y, además, puede tener la tranquilidad de que el modo en el que trabaja y cuida de sus animales es el adecuado y que por ello va a ser valorado y apreciado tanto por el consumidor como por las instituciones. El esfuerzo habrá valido la pena”.

Durante el acto, ha tenido lugar la lectura del manifiesto “Compromiso Bienestar Animal”, un decálogo que refleja los compromisos del sector en materia de bienestar animal y que quiere significar una obligación que no se cuestiona por quienes a diario trabajan y cuidan de los animales de granja.

El Bienestar Animal, clave en la sostenibilidad

Esta campaña pretende contribuir positivamente a la consecución de los objetivos marcados por la Unión Europea a través de la estrategia Farm2Fork, el Green Deal, la PAC y el Objetivo Carbono Neutral 2050.

Como el propio Green Deal reconoce, “el Bienestar Animal está estrechamente relacionado con el desarrollo sostenible”. Estos vínculos se hacen evidentes cuando se tienen en cuenta todos los beneficios que el bienestar animal proporciona en cuanto a producción y calidad, y, fundamentalmente, en cuanto a la disminución de enfermedades y de los tratamientos veterinarios que previenen el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos y animales, lo que se traduce en una disminución del uso de antibióticos.

Para el presidente de Interovic, Raúl Muñiz, “para que el bienestar animal se traduzca en una verdadera mejora de la sostenibilidad, es necesario que, además, incluya el aspecto socioeconómico. Es decir, que los productores vean reconocido su trabajo y puedan vivir dignamente de él. Porque solo de ese modo se puede garantizar la fijación de población en las zonas rurales y el mantenimiento de los ecosistemas, dando verdadero sentido a la visión holística de la sostenibilidad definida por la FAO2”.

El valor diferencial de la acreditación de una certificación

Durante el acto de presentación, se ha celebrado la mesa redonda “La importancia de la certificación acreditada”, en la que productores, distribuidores, certificadores y un representante de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) han debatido en torno a los valores diferenciales que la acreditación aporta a una certificación.

En este sentido, según ha declarado ENAC, “las certificaciones que no están cubiertas por la acreditación no son evaluadas en auditoría por ENAC, por lo que, al no contar con la garantía de la acreditación, el resultado tiene una fiabilidad desconocida”.

El acto ha finalizado con la intervención de la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana. Según ha declarado: “La normativa europea de bienestar animal es la más exigente del mundo y los profesionales velan por el cumplimiento de las leyes. Pero el consumidor quiere visualizar que se respetan sus demandas y surgen los sellos de etiquetado voluntario que tienen que ir más allá de la normativa. Desde el Ministerio garantizamos que se cumple la normativa y no se puede poner en duda. Todo cumple la legislación. Y es positivo que surjan sellos y certificados como el que hoy se presenta de Bienestar Animal Europeo que busca ir más allá del cumplimiento de la normativa”. Orellana ha terminado su intervención declarando que. “La clave es el cumplimiento del rigor en el proceso de certificación, de acreditación de los sellos, la información de cara a esa tranquilidad que necesita el consumidor”.