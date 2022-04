La importancia de la sostenibilidad en las industrias químicas Emprendedores de Hoy

La sostenibilidad es un aspecto clave para las empresas en la actualidad. Muchas de ellas están introduciendo en sus procesos iniciativas o tecnologías que permiten desarrollar la actividad productiva de manera respetuosa con el medioambiente.

MERYT Catalysts & Innovation es una compañía que trabaja en la implementación de soluciones sostenibles en las refinerías y otras empresas que forman parte del sector petroquímico. A través de las materias primas comercializadas por la empresa, la industria química puede optimizar su labor, disminuir el consumo energético e implementar estrategias que permitan la reducción de gases tóxicos en el entorno, como los óxidos de nitrógeno y el dióxido de carbono.

La importancia de la sostenibilidad en el mundo industrial En la actualidad, la sostenibilidad es un aspecto transversal en las compañías. Esta iniciativa es altamente valorada, no solo porque protege el medioambiente, sino también porque genera rentabilidad a las industrias, como en el caso de las químicas.

Asimismo, gracias a la sostenibilidad, las empresas pueden contribuir a la disminución del cambio climático y apostar por la implementación de energías renovables. MERYT Catalysts & Innovation tiene más de 30 años de experiencia en el sector químico y es consciente de que la sostenibilidad se puede implantar por medio del respaldo de tecnologías innovadoras que buscan la protección de los entornos naturales. La industria química es una de las más importantes en España y por este motivo es crucial que las empresas que pertenecen a este sector lideren procesos ambientales que favorezcan la economía circular.

MERYT Catalysts & Innovation y la sostenibilidad MERYT Catalysts & Innovation es una empresa altamente comprometida con la sostenibilidad del planeta. Por esta razón, su filosofía va encaminada a promover el desarrollo de tecnologías que trabajen por el medio ambiente y por la eficacia energética.

La empresa está iniciando proyectos de desarrollo de nuevos catalizadores para la conversión de CO2 en productos de alto valor (metanol, metano o combustibles) en colaboración con centros de investigación, dentro de la transición energética que se está produciendo. Además, MERYT Catalysts & Innovation respalda a sus clientes en el proceso de conversión de los programas de refino en COTC (Crude Oil to Chemicals) y asesora a las compañías que están introduciendo en sus etapas de producción nuevas tecnologías articuladas con el hidrógeno verde.

Todas estas iniciativas son un reflejo de que MERYT Catalysts & Innovation es una empresa que, a través de la sostenibilidad, contribuye a la implementación de procesos ambientales efectivos en la industria química y, por ende, ayuda a proteger la salud del planeta.



