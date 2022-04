Bookker, Pyme Proyecto Emprendedor en los Premios CEPYME Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 14:02 h (CET) Bookker, startup que desarrolla soluciones para la gestión eficiente de espacios de trabajo, es ganadora de los VIII Premios CEPYME, en la categoría Pyme Proyecto Emprendedor Bookker, premiada a Pyme Proyecto Emprendedor, ha demostrado durante el último periodo un gran potencial de crecimiento, ganándose la confianza de grandes marcas como Telefónica, Toyota, Danone y Bimbo, entre otras, y multiplicando sus ingresos por seis durante el último año 2021.

Gracias a su solución SaaS (software as a service) para la gestión de las oficinas, Bookker administra a día de hoy más de 200.000 puestos de trabajo, donde se incluyen también otros espacios como salas de reunión, parking y comedor, así como otro tipo de activos de las compañías, como taquillas, máquinas y equipos electrónicos. Lo consigue gracias a las enormes posibilidades que aporta la realidad aumentada, permitiendo la integración con los sistemas que utilizan las compañías cliente, sin la necesidad de desplegar ningún tipo de hardware adicional.

Estas características, que hacen de la solución única en el mundo, han desembocado en un notable éxito a causa de las necesidades corporativas durante la pandemia. Sin embargo, la tecnología propuesta por Bookker ha demostrado ir más allá de esta situación, con una gran solvencia tanto técnica, como operativa que ha consolidado el liderazgo de la empresa a nivel internacional.

En este sentido, Bookker mejora la eficiencia de los espacios y recursos disponibles, con un ahorro de en torno el 30% en los costes inmobiliarios y energéticos, aumentado además la productividad en torno al 35-40%.

“La pandemia ha acelerado la necesidad de soluciones como la nuestra y ahora somos un pilar en el cambio cultural de las organizaciones hacia entornos más eficientes”, explica Miguel Ángel Orellana, CEO de Bookker. “El premio CEPYME no solo nos da visibilidad, sino que también aporta credibilidad en nuestro proyecto”.

Sobre Bookker

Bookker es una empresa española que desarrolla soluciones para la gestión eficiente de espacios de trabajo, utilizando realidad aumentada como tecnología habilitadora. Presente en 15 países, la compañía ya actúa en más de 200.000 puestos.

La herramienta desarrollada por Bookker se integra con otros sistemas que ya esté utilizando la compañía cliente, sin la necesidad de desplegar ningún tipo de hardware adicional, lo contribuye al ahorro en dispositivos y mantenimientos, además de conseguir una adaptación muy amigable para las compañías. Y todo gracias a las enormes posibilidades que aporta la tecnología que está en el centro de esta solución y que la hace única en el mundo: la realidad aumentada.

La solución aporta beneficios significativos para las empresas en términos de productividad y ahorro. Lo que consiguen mediante una gestión eficiente y segura de los espacios.

