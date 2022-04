CATFormació reivindica que la edad no sea un obstáculo a la hora de escoger la formación profesional Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 13:38 h (CET) El objetivo de la formación profesional es muy distinto en función de cada alumno. Pueden buscar desde mejorar las competencias, formarse para encontrar trabajo, para reciclarse en una materia estancada, para adquirir conocimientos o simplemente por la pasión de la formación continua La edad del alumno no debe ser un hándicap a la hora de escoger una formación profesional. A pesar del estigma predefinido en la sociedad sobre la edad a la hora de estudiar, cada vez hay mayor diversidad de alumnos de todas las edades posibles en los cursos de formación profesional.

La formación profesional continúa aporta al alumno los conocimientos, las habilidades sociales (como la proactividad, la empatía, el compromiso, la autocrítica, etc.), que permiten interactuar con el entorno de cada uno con una actitud mucho más positiva.

Uno de los errores habituales es pensar que una vez terminan los estudios, ya no deben volver a estudiar. Pero nunca se deja de aprender, independientemente, de la edad que tenga cada alumno. La formación es uno de los aspectos más importantes de la vida.

Por este motivo, CATFormació reivindica que la edad del alumno nunca puede suponer un obstáculo a la hora de decidir formarse en una materia concreta. Josep Ignasi Benet, tesorero de CATformació y responsable del proyecto Qdcursos explica que “tenemos muchos alumnos seniors que al principio se encuentran muy preocupados por volver a estudiar de nuevo después de tantos años pero, al final del curso, a menudo son los que han aprovechado más el curso y mejores calificaciones obtienen”.

El objetivo de la formación profesional es muy distinto en función de cada alumno. Pueden buscar desde mejorar las competencias, formarse para encontrar trabajo, para reciclarse en una materia estancada, para adquirir conocimientos o simplemente por la pasión de la formación continua. Sin embargo, las dos principales finalidades por parte de los alumnos de Qdcursos, el mayor directorio formativo de Catalunya que lidera CATformació, son:

● Aumenta la satisfacción en el trabajo: Ser capaces de llevar a cabo con éxito las metas que se proponen y de afrontar nuevos desafíos, lo que tiene un impacto positivo en la motivación laboral, la satisfacción personal y la autoafirmación.

● Aumenta las competencias profesionales: no sólo aumenta las competencias profesionales, sino que también mejora la productividad. El hecho de tener una mayor capacidad permite, de forma directa, afrontar cuestiones como la toma de decisiones importantes o la resolución de situaciones conflictivas de una manera más eficaz.

La formación profesional, como su nombre indica, se basa en formar a las personas para que ellas mismas estén motivadas y refuercen o incrementen sus conocimientos que les serán cruciales en el mundo laboral. Teniendo en cuenta que la edad nunca puede ser un obstáculo para decidir formarse en un curso profesional.

Qdcursos: El APP líder de la formación profesional

La aplicación móvil Qdcursos es la plataforma ideal en la integración de todos los alumnos de todas las edades con el centro de formación. Es un APP que acerca la relación del alumno y el centro dentro de todo el territorio catalán.

Esta aplicación cuenta con un buscador inteligente que muestra los resultados de la búsqueda de los cursos priorizando siempre las necesidades del alumno. También muestra los intereses de los usuarios, los itinerarios formativos que necesitan completar o incluso la proximidad a los diferentes centros de estudios.

“Cualquier tipo de formación que busques la encontrarás en esta APP, pensada para ayudar a formarse en la materia que desee el alumno”, concluye Josep Ignasi.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.